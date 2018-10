Le notizie del giorno – Terremoto in Serie A | accuse di frode sportiva | ecco la squadra

Roma - rapina in banca al Portuense/ Ultime notizie : caccia alla "banda del buco" - direttore colto da malore : Roma, rapina in banca: presi ostaggi ma colpo fallisce. direttore filiale colto da malore, ma non è in pericolo di vita. Le Ultime notizie: caccia ai rapinatori(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:33:00 GMT)

BRESCIA - UCCISA DA UN'AUTO MENTRE È SEDUTA AL TAVOLINO DEL BAR/ Ultime notizie : vittima abitava a pochi passi : BRESCIA, auto piomba su tavolini bar e uccide una donna. Le Ultime notizie sull'incidente: 55enne travolta in pieno MENTRE era SEDUTA. Le sue condizioni erano apparse subito disperate(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:19:00 GMT)

Inondazioni Francia del Sud : 13 morti - 1000 evacuati/ Video ultime notizie alluvione Carcassonne : allarme Aude : Francia, piogge e Inondazioni Aude: almeno 13 morti per il maltempo. Video alluvione e ultime notizie: allarme rosso per la piena del fiume, arrivato a quasi sette metri. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 17:06:00 GMT)

Campania - maxi-blitz antidroga : 50 arresti/ Ultime notizie : spaccio e camorra al centro dell'operazione : Campania, maxi-blitz antidroga: eseguiti 50 provvedimenti cautelari nell'intera Regione. Al centro dell'operazione, detenzione, spaccio di stupefacenti e camorra.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:09:00 GMT)

Francia - piogge e inondazioni Aude : 6 morti/ Video alluvione - ultime notizie : allarme per piena del fiume : Francia, piogge e inondazioni Aude: almeno 5 morti per il maltempo. Video alluvione e ultime notizie: allarme rosso per la piena del fiume, arrivato a quasi sette metri. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:26:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Le attese del mondo della scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 15 ottobre. Le attese del mondo della scuola. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 05:37:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : elezioni locali in Germania - crollo del CSU (15 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: elezioni locali in Germania, crollo del CSU. L'Anpi chiede al M5S di non girare la testa. Reddito di cittadinanza su base geografica. (15 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Le notizie del giorno – I ‘problemi’ della Juventus e l’indiscrezione sulla combine Psg-Stella Rossa : Le notizie del giorno – Se la Juventus da un punto di vista sportivo sta vivendo un gran momento vincendo tutte le gare ufficiali sin qui disputate tra Campionato e Champions League, la stessa cosa non si può dire fuori dal campo. Le polemiche, gli scandali, le chiacchiere stanno creando enorme disagio alla società bianconera ed ai tifosi. Il presunto stupro di Ronaldo di 9 anni fa negli Usa e le rivelazioni del giornale ...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 8-14 ottobre - : Alfa Romeo La settimana di casa Alfa Romeo si è aperta con l'annuncio ufficiale di un nuovo richiamo per Giulia e Stelvio con diversi esemplari coinvolti, in tutto il mondo, che presentano un ...

ROMA - ESPLOSIONE IN PALAZZINA : DUE USTIONATI GRAVI/ Ultime notizie Genzano : motivi della perdita di gas ignoti : Genzano, esplode una PALAZZINA: due USTIONATI GRAVI. Ultime notizie ROMA, coinvolti un uomo e una donna: 30 famiglie sono state evacuate, edificio dichiarato inagibile(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:56:00 GMT)

notizie del giorno : manovra e “Piazza Grande” : Notizie del giorno: Domani si terrà un Consiglio dei ministri decisivo, durante il quale verrà approvata la legge di Bilancio, come affermato da Luigi Di Maio. E’ iniziata “Piazza Grande”, la kermesse di due giorni a Roma per lanciare la candidatura di Nicola Zingaretti a segretario del Pd. Notizie del giorno: manovra/fisco Domani si terrà un Consiglio dei ministri decisivo, durante il quale verrà approvata la legge di Bilancio, come affermato ...

SALVINI SMANTELLA MODELLO RIACE : LUCANO - "CREDO A GIUSTIZIA"/ Ultime notizie migranti - De Magistris "vergogna" : SALVINI SMANTELLA MODELLO RIACE: migranti trasferiti. Ultime notizie, il sindaco LUCANO replica “Credo nella giustizia". Il Viminale chiude il sistema della cittadina calabrese(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 09:32:00 GMT)

Salvini smantella modello Riace : migranti trasferiti/ Ultime notizie - Lucano replica “Credo nella giustizia" : Salvini smantella modello Riace: migranti trasferiti. Ultime notizie, il sindaco Lucano replica “Credo nella giustizia". Il Viminale chiude il sistema della cittadina calabrese(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 08:21:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Damiano : la proposta del Governo è Quota 102 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100, oggi 14 ottobre. Le parole di Cesare Damiano sulla proposta del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 05:36:00 GMT)