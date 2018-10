Le 10 regole contro lo spreco alimentare

Ue : 'Ricorsi passeggeri Ryanair solo in Irlanda contro regole' : Le ultime novità di Ryanair che limitano la possibilità per i passeggeri di sporgere reclamo contro la compagnia aerea esclusivamente presso i tribunali irlandesi "violano le regole Ue". Lo sottolinea ...

Camera - Carfagna contro Salvini : “Le sembrerà strano ma le regole valgono anche per lei” : Scontro nell'aula della Camera tra Mara Carfagna e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La vicepresidente della Camera stigmatizza le parole di Salvini che ha accusato l'opposizione di non essere presente in Aula: "Lei è libero di parlare ma non di attaccare il Parlamento, le sembrerà strano ma le regole valgono anche per lei".Continua a leggere

Ora l’IVA italiana sugli ebook - uguale a quella sui libri di carta - non va più contro le regole fiscali europee : L’ECOFIN, cioè il Consiglio dell’Unione Europea quando è formato dai ministri delle Finanze dei paesi membri, riunito oggi a Lussemburgo, ha approvato una direttiva della Commissione che permetterà a tutti i paesi dell’Unione di applicare agli ebook la stessa IVA The post Ora l’IVA italiana sugli ebook, uguale a quella sui libri di carta, non va più contro le regole fiscali europee appeared first on Il Post.

Deficit - è scontro con l'Europa. "L'Italia deve rispettare regole" : "Terrorismo? Le accuse di Di Maio sono senza senso". Con l'Europa è scontro aperto. Al termine dell'Eurogruppo Pierre Moscovici replica duro al vicepremier italiano che aveva parlato di istituzioni europee che "terrorizzano i mercati"."Cerchiamo di raffreddare la situazione", ha detto il commissario Ue agli Affari economici, "Io svolgo il mio ruolo e il mio ruolo come commissario è fare in modo che le regole, che sono comuni a tutti, siano ...

Rohani contro Trump - non rispetta regole : NEW YORK, 25 SET - "Alcuni Paesi non rispettano le istituzioni internazionali e ne minano l'esistenza": cosi' ha esordito Hassan Rohani, presidente dell'Iran, davanti all'Assemblea generale dell'Onu, ...

Tommaso Calderone - Assemblea regionale siciliana - FI - : 'regole certe - contro chi mette in pericolo la salute dei siciliani' : Su iniziativa dell'on. Tommaso Calderone è stato depositato all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge in merito alla tutela della salute pubblica, mediante disposizioni sanzionatorie per ...

RICICLAGGIO - UE APPROVA DASPO M5S PER CONDANNATI/ Ultime notizie : regole contro flussi sospetti di capitali : RICICLAGGIO, parlamento Ue APPROVA il DASPO M5s. Ultime notizie “Maggiore collaborazione fra gli stati membri”. Esultano gli eurodeputati grillini dopo l'APPROVAzione(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 18:20:00 GMT)

Nuove regole sui bagagli : scoppia la protesta contro Ryanair : La nuova policy sul trasporto dei bagagli non piace ai viaggiatori. Malumori e indignazione: ecco cosa cambia per le...

SOS - hanno - quasi - ucciso il Var. Le nuove regole vanno contro il progresso : Il risultato appare abbastanza scontato. Più errori e, quello che è peggio, sarà difficile togliere dalla testa dei tifosi che non ci sia un intervento esterno. Soprattutto quando - e capiterà - il ...