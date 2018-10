Lanciano sassi sulla strada | denunciati 4 minorenni

Spino d'Adda - Lanciano sassi da cavalcavia - presi 4 minori : "Non pensavamo fosse grave" : Spino d'Adda , Cremona, , 24 agosto 2018 - Quattro ragazzi sono stati denunciati per aver lanciato sassi da un cavalcavia contro le automobili in corsa, danneggiandone svariate. E' accaduto nella ...

Cremona : Lanciano sassi contro auto in corsa - 4 ragazzi denunciati (2) : (AdnKronos) - I quattro si sono tuttavia mostrati sorpresi e dispiaciuti, riferendo di non aver compreso la gravità del gesto. Riaccompagnati in caserma, sono stati denunciati e riaffidati ai rispettivi genitori. I carabinieri sono alla ricerca di eventuali altri automobilisti che abbiano subito dan