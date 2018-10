Lancia Delta Futurista - In pista con Miki Biasion e una marea di Deltoni - VIDEO

quattroruote

: RT @quattroruote: Abbiamo portato in pista la nuova #Lancia #Delta #Futurista con il grande Miki #Biasion e una squadra di mitiche Integral… - ctoniarch : RT @quattroruote: Abbiamo portato in pista la nuova #Lancia #Delta #Futurista con il grande Miki #Biasion e una squadra di mitiche Integral… - marcorigo82 : RT @quattroruote: Abbiamo portato in pista la nuova #Lancia #Delta #Futurista con il grande Miki #Biasion e una squadra di mitiche Integral… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Sullasono già stati versati fiumi dinchiostro. Il suo debutto a Grand Basel, lo scorso settembre, ha scatenato gli appassionati di mezzo mondo, desiderosi di conoscere tutti i segreti della creatura di Eugenio Amos. Di lei, oggi, si sa praticamente tutto. Che costerà più di 300.000 euro. Che sarà costruita in tiratura limitatissima. E che sotto nasconde una meccanica di primissimo ordine. Incon il campione. Nessuno però, finora, aveva avuto modo di ammirare lain azione. Di vederla prendere vita, lentamente. E di scatenare la furia del 2.0 litri turbo 16 valvole da 330 CV, elaborato dagli specialisti della Autotecnica Motori. Così, abbiamo pensato di portarla sulla nostra, a Vairano, per un primo shake-down. E, siccome non ci sembrava abbastanza, abbiamo invitato un ospite deccezione come, scortato da un esercito di...