L’amara confessione di Carlo Conti dopo la morte di Frizzi

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Sono trascorsi quasi sette mesi dalladi Fabrizio, manon ha ancora dimenticato il suo “amico fraterno”. La malattia e la prematura scomparsa del conduttore dell’Eredità, hanno segnato profondamente, che da quel momento ha deciso di cambiare vita. Il presentatore ha iniziato a lavorare meno e a dedicarsi molto di più alla famiglia. “Prima c’erae il lavoro, oggi c’è mio figlio, mia moglie,e poi il lavoro – ha confessato a Diva e Donna, spiegando di aver fatto queste considerazioni anche in passato, quando era diventato padre per la prima volta -. Ogni volta che c’è qualche cambiamento viene spontaneo evolvere, maturare e vivere la vita in maniera diversa”. L’addio aè stato molto doloroso per, che poco prima della sua, stava progettando uno show da presentare insieme all’amico ...