La terza puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 2 in onda il 22 ottobre | la trama di

ilnotiziangolo

: Grande seguito per la terza puntata di #Ulisse con @albertoangela su @RaiUno. Con oltre 133mila interazioni (+ 50%… - Raiofficialnews : Grande seguito per la terza puntata di #Ulisse con @albertoangela su @RaiUno. Con oltre 133mila interazioni (+ 50%… - UlisseRai1 : La terza puntata di Ulisse è disponibile su RaiPlay. Per rivederla clicca qui ???? - WittyTV : Nella terza puntata di #TuSiQueVales c'è chi ha cantato, chi ci ha emozionato e chi ha fatto entrambe le cose ?… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Lade Idi2 andrà inla prossima settimana, il 22, con il titolo “Gioielli” in cui i protagonisti si troveranno ancora a combattere con i loro fantasmi, presenti o passati che siano. Le novità non mancano soprattutto alla luce del fatto che è venuto fuori che la Piras non è incinta e questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Lojacono che non era molto contento di questa possibilità. LADELLAAnche per la Di Nardo le cose sembrano complicarsi quando nella sua vita si ripresenta una vecchia amica o, meglio, una situazione ancora irrisolta. Come andranno a finire le cose? Francesco continua a prendersi cura della bambina trovata nella prima, come andrà a finire con Giorgia? Ladellade Idi2 recita: All’interno di una gioielleria, ai piedi della cassaforte, ...