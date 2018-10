La star de Il Trono di Spade Richard Madden sarà il nuovo James Bond?

Anticipazioni Il Trono di Spade 8 - il ritorno di uno stark nell’ultima stagione : la sua presenza sarà essenziale : Ne Il Trono di Spade 8 ritroveremo un membro della famiglia Stark. Attenzione: non si tratta di un essere umano (Ned o Robb), bensì dell'adorato metalupo di Jon Snow. In una recente intervista, il supervisore agli effetti visivi, Joe Bauer ha confermato che Spettro sarà una presenza essenziale nell'ottava stagione dello show HBO, dopo essere apparso per l'ultima volta nel sesto ciclo di episodi. Il suo ritorno è sicuramente legato agli ...

Sansa stark sul finale de Il Trono di Spade (che dividerà i fan) : Cresce l’attesa per l’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, che andrà in onda nel 2019 (in data ancora non precisata). E cresce anche la curiosità di scoprire il destino dei suoi amati protagonisti. Tra di loro Sansa Stark, figlia del lord di Grande Inverno e moglie di Tyrion Lannister, tra i pochi personaggi sopravvissuti nel corso degli anni. Nel corso di una recente intervista l’attrice Sophie Turner, che la ...

Trailer di Dark Phoenix con Sophie Turner - la star de Il Trono di Spade è una X-Men dalla forza cosmica (video) : Durante il programma di James Corden è stato svelato il Trailer di Dark Phoenix, l'atteso nuovo capitolo dedicato alla saga degli X-Men. Protagonista della pellicola è Sophie Turner nei panni della mutante Fenice. Il video era stato anticipato dalla stessa attrice de Il Trono di Spade che, qualche ora prima, aveva pubblicato un teaser sul suo profilo Instagram. La storia è ambientata qualche tempo dopo gli eventi di X-Men: Apocalypse. Nel ...

Astronomia - il pianeta 'Vulcano' di star Trek esisterebbe davvero : Il pianeta dei cosiddetti vulcaniani, della celebre saga fantascientifica di Star Trek, nata dalla genialita' del regista Gene Roddenberry, potrebbe esistere davvero. La notizia, che ha davvero del clamoroso, è stata data da alcuni astronomi della Florida, coordinati dall'astrofilo Jian Ge. Gli straordinari risultati della loro ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Il pianeta ha una massa ...

Astronomia - Plutone potrebbe riconquistare lo status di pianeta : Roma, 11 set., askanews, - A 12 anni dal suo declassamento a 'pianeta nano', Plutone potrebbe riottenere il suo status di pianeta. A proporre il suo reintegro nel novero dei pianeti del Sistema Solare ...

ANDREA DAL CORSO HA RIFIUTATO IL TRONO/ Uomini e Donne : il “no” per riconquistare Martina Sebastiani : A quanto pare ANDREA Dal CORSO doveva finire sul TRONO classico di Uomini e Donne; lui ha RIFIUTATO per riconquistare Martina Sebastiani, ecco tutti i dettagli.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:34:00 GMT)