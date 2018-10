Blastingnews

: RT @9riseup: @Barnard2018 vi siete letti nei commenti?non vedete il grado di idolatria che avete?qui c'è un grosso equivoco sul termine sov… - realGottlieb : RT @9riseup: @Barnard2018 vi siete letti nei commenti?non vedete il grado di idolatria che avete?qui c'è un grosso equivoco sul termine sov… - EmyRoyaleagle : RT @Virus1979C: La Sinistra Sovranista si schiera col governo M5S-Lega e contro l’euro - Rinoceronte90 : @PaoloGentiloni Adesso chi è sovranista è di destra e chi è antisovranista di merda sarebbe di sinistra? -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Sovranismo, patriottismo, uscita dall’euro, no all’immigrazione selvaggia. Sono state queste alcune delle parole d’ordine del convegno dal titolo ‘L’Italia al bivio, dove va la?’, tenutosi sabato scorso a Roma presso il Link Campus. Organizzatore dell’evento è stato Moreno Pasquinelli, leader del Movimento Popolare di Liberazione e della. Tra i partecipanti anche alcuni volti noti della ‘vecchia’VIDEOche non si riconosce nel Pd come Stefano Fassina e Alfredo D’Attorre. L’intenzione degli animatori dellaè quella di riguadagnare terreno rispetto al M5S e alla destra rappresentata dalla, divenuti paladini della difesa degli interessi nazionali e, soprattutto, dei ceti popolari più bassi, visto che la‘ufficiale’, pur di contrastare ilgialloverde, si èta dalla parte dei burocrati di Bruxelles e dei ...