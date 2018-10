La serata con le amiche finisce in tragedia | Tonia | giovane mamma | muore a 30 anni

Che fuori tempo che fa Anticipazioni : questa sera in seconda serata su Rai 1 : Nuovo appuntamento con lo show di Fabio Fazio, che stasera vedrà ospiti al tavolo: Pupo, Nino Formicola, Tosca D'Aquino, Raul Cremona, Matteo Grattarola e Claudia Gerini

Nella puntata odierna di 'Amore criminale' - il programma di Rai3 condotto in prima serata da Veronica Pivetti : La struttura della comunicazione della emittente di Stato, in questa nota specifica che: 'Nella sesta puntata di -Amore criminale-, in onda su Rai3 oggi domenica 14 ottobre in prima serata, Veronica ...

Ave Maria - da martedì in prima serata su Tv2000 : conduce Don Marco Pozza : Dopo aver sondato le chiavi spirituali ed emotive del Padre Nostro, il cappellano del carcere di Padova Don Marco Pozza conduce Ave Maria. La prima puntata del programma andra' in onda su Tv2000 [VIDEO] nella prima serata di martedì 16 ottobre, alle ore 21:05. Nel corso delle dieci puntate della trasmissione Don Marco parlera' della preghiera Mariana più famosa con donne appartenenti al mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo, ma ...

Strade - serata di controlli nel bellunese : I carabinieri hanno trovato anfetamine e marijuana, multato il proprietario di una Porsche che ha cercato di saltare il posto di blocco

Belen Rodriguez serata con Gabriele Giuffrida - ex della Boccino. Ma poi spunta il "cavaliere" Mirco Levati : Da quando Belen Rodriguez ha messo fine alla sua relazione, negli ultimi tempi molto tormentata, con Andrea Iannone è tornata a essere la reginetta indiscussa del gossip. L?addio col...

‘Solo 2’ : stasera in prima serata torna la serie su Canale 5 con Marco Bocci. Leggi le anticipazioni : Solo 2, torna e ricomincia da dove tutto è finito. Venerdì 5 ottobre in prima serata su Canale 5 arriva L'articolo ‘Solo 2’: stasera in prima serata torna la serie su Canale 5 con Marco Bocci. Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Italia - Mancini : “A Genova contro l’Ucraina una serata speciale. Faremo tante cose” : Roberto Mancini, ct dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando alcune dichiarazioni riguardo la partita con l’Ucraina e la presenza della Nazionale a Genova. Così Mancini sulla tragedia di Genova: “Appena ho saputo la notizia del crollo del ponte non ci potevo credere. contro l’Ucraina sarà una serata speciale, i genovesi sono forti […] L'articolo Italia, Mancini: “A Genova contro ...

Inter - Icardi raggiante dopo la vittoria sul Psv : “serata bellissima - dopo il Tottenham più convinti” : La seconda presenza in Champions League di Mauro Icardi è coincisa con il secondo gol dell’attaccante, ancora una volta decisivo per le sorti dell’Inter: “È stata una serata bellissima, era importante far bene per come si sta sviluppando il girone. dopo la vittoria contro il Tottenham a San Siro, sapevamo di poter raggiungere la testa della classifica e siamo scesi in campo per prenderci i tre punti anche contro il ...

Strafactor - da stasera in seconda serata su Sky Uno : Da stasera in seconda serata su Sky Uno ritorna Strafactor il talent show alternativo alla ricerca del concorrente più originale ed eccentrico di questa stagione condotto da Daniela Collu. Quest'anno il tavolo della giuria è ancora più spiazzante e vedrà riuniti il veterano Elio, il cantautore e conduttore Pupo e il gruppo trap romano Dark Polo Gang, pronti per una sfida che si preannuncia un vero e proprio confronto tra ...

Mai Dire Grande Fratello Vip - la Gialappa's Band ritorna in seconda serata su Italia 1 : ritorna Mai Dire GF Vip, in compagnia della Gialappa's Band. Dopo il successo dello scorso anno, torna lo storico programma nato nel 2000 in concomitanza con il primo Grande Fratello. Con filmati inediti, Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto prenderanno di mira gli inquilini della Casa di Cinecittà. Quali saranno i concorrenti più bersagliati dell'edizione vip dall'irriverente trio?Mai Dire GF Vip è un programma scritto dalla ...

CR7 : un video della serata in discoteca con la ragazza che lo accusa di stupro : Non si placa l'attenzione mediatica attorno al caso che vede Cristiano Ronaldo implicato in una presunta vicenda di stupro . Il caso risale al 2009, quando il fuoriclasse portoghese aveva 24 anni e si ...

Champions League 2018/19 : Juventus-Young Boys apre la seconda giornata. In serata la Roma : Dybala La Uefa Champions League 2018/19 continua con la seconda giornata della fase a gironi, che viene inaugurata dalla Juventus alle 18.55, in campo all’Allianz Stadium contro gli svizzeri dello Young Boys. Impegno casalingo anche per la Roma, che in serata ospita all’Olimpico i cechi del Viktoria Plzen. Le due partite, insieme a tutte le altre, sono in esclusiva su Sky. Champions League in tv: le partite di martedì 2 ottobre ...

Anticipazioni Temptation Island : Nilufar accetta il confronto con Giordano nella 3ª serata : Come andra' a finire tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island VIP? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della coppia nata a Uomini e Donne da circa una settimana, cioè da quando hanno saputo che il romano ha chiesto un confronto immediato con la fidanzata. Qualche ora fa, sul sito di Davide Maggio è stata svelata la decisione dell'ex tronista a riguardo: le Anticipazioni riportate dal popolare giornalista, infatti, ...

'Vivere in Piazza' - successo per la prima serata. Stasera De Martino in concerto : Si esibirà questa sera subito dopo gli spettacoli del cabarettista Sasà e della cantante Maria Teresa, in programma dalle 20.30. Durante la serata sarà inoltre possibile gustare buon cibo, ...