La Merkel è stata se stessa E gliene va dato merito

(Di lunedì 15 ottobre 2018) La sconfitta della Csu in Baviera mette all'ordine del giorno il tema di Angela. Tema che per la verità era stato già messo largamente in discussione dall'emergere di una destra inedita alle ultime elezioni tedesche e, su di una scala planetaria, dalla vittoria di Trump nelle presidenziali americane.Il tema si può riassumere così: c'è ancora uno spazio per una posizione politica d'ordine, prudente, con qualche tratto conservatore, alternativa nei suoi valori fondamentali alla sinistra socialista eppure distante mille miglia e direi quasi orripilata da tutto quello che vede affiorare oggi alla sua destra, nelle praterie cavalcate dal sovranismo di Salvini o dalla tedesca Afd?Parliamo di una posizione liberal-democratica e/o cristianodemocratica. Popolare ma non populista. Attenta al mercato ma mai priva di sensibilità sociale. Capace di ...