La Marchesa d’Aragona sbotta | “Zitta | ridicola” | GF VIP 3

Grande Fratello Vip - Quarta Puntata : la Contessa Patrizia De Blanck Smaschera la Marchesa Daniela D’Aragona! : Tante le situazioni che si sono succedute durante la Quarta Puntata del Grande Fratello Vip. Cristiano Malgioglio entra nella casa e bacchetta i concorrenti. La Contessa Patrizia De Blanck e la Marchesa Daniela D’Aragona arrivano alle mani. Si ritorna a parlare di Fabrizio Corona e Giulia Provvedi! Grande Fratello Vip: Cristiano Malgioglio entra nella casa come concorrente. Il paroliere non risparmia di dire il suo pensiero astioso nei ...

Giorgio Manetti a Domenica Live. Le rivelazioni su Gemma Galgani e la Marchesa D’Aragona! : Giorgio Manetti, ex protagonista di Uomini e Donne Over, ha deciso di confessare a Domenica Live alcuni retroscena inediti che riguardano la sua storia con Gemma Galgani! Ecco le sue parole! Giorgio Manetti, dopo aver abbandonato il programma Uomini e Donne Over, decide di parlare della relazione travagliata avuta con Gemma Galgani, nel contenitore pomeridiano condotto da Barbara D’Urso, Domenica Live. Ecco le sue parole: “Gemma ...

La Marchesa d’Aragona inconsolabile dopo l’abbandono di Battista : Maurizio Battista lascia il GF Vip: la reazione della Marchesa d’Aragona Giusto pochi minuti fa è successo l’inimmaginabile nella casa del Grande Fratello Vip. Difatti, un po’ a sorpresa, il popolare comico Maurizio Battista ha abbandonato il programma condotto da Ilary Blasi per motivi personali. Una scelta, che ha sconvolto nel vero senso della parola un po’ tutti gli inquilini della casa più spiata dagli italiani. Ma ...

Marchesa d’Aragona in lacrime al GF Vip : il racconto di Martina la commuove : Martina Hamdy parla del rapporto con la madre al GF Vip: il racconto commuove la Marchesa d’Aragona Mattina ricca di emozioni quella di oggi al GF Vip per Martina Hamdy e la Marchesa d’Aragona. La bella Martina, infatti, ha deciso di aprire il suo cuore alla Marchesa pochi minuti fa, raccontando a quest’ultima il forte […] L'articolo Marchesa d’Aragona in lacrime al GF Vip: il racconto di Martina la commuove ...

