La Juventus riposa | Douglas Costa no | allenamento alla Continassa

Champions : Juventus in campo senza lo squalificato CR7 - Allegri : 'Cosi si riposa' : Dopo la vittoria di sabato in campionato contro il Napoli che porta i bianconeri a +6 sui rivali, è già tempo di scendere in campo per la Champions League. Alle 19:00 di questa sera, all'Allianz Stadium, la Juventus affronterà nella seconda partita del girone lo Young Boys. Sulla carta è certamente un match abbordabile, ma da non sottovalutare assolutamente per evitare di ritrovarsi di fronte a situazione complicate e spiacevoli. I campioni ...