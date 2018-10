La Juve vuole Ramsey | derby con il Milan per lo svincolato d' oro

Juve - 4 milioni non bastano : Alex Sandro vuole di più : Alex Sandro , terzino sinistro della Juventus , ha il contratto in scadenza nel 2020. Come riporta Rai Sport , al momento non ci sono passi in avanti per il rinnovo: la Juve ha offerto 4,3 milioni di euro, il giocatore vuole ancora di più. Il brasiliano due estati fa era stato vicino al Chelsea, ma i ...

Allegri : 'Dopo 7 scudetti la Juventus vuole la Champions' : MILANO - 'Dopo 7 scudetti e 4 coppe Italia consecutive, puntiamo all' Europa , sfiorata nelle due finali di Champions raggiunte negli ultimi 4 anni' . Lo ha detto al Samsung District di Milano l'...

Bergomi : 'La Juve vuole copiare il Real Madrid' : Beppe Bergomi , a Sky Sport , commenta la super Juventus di questo inizio stagione: 'La Juventus vuole copiare il Real Madrid. Ha preso Ronaldo, punta sui terzini molto offensivi, a centrocampo mette quantità e qualità... ...

Napoli-Sassuolo 0-0 La Diretta Ancelotti vuole ripartire dopo la Juve : Il Napoli ospita il Sassuolo nel match domenicale delle ore 18 in programma al San Paolo; vincere per dimenticare il 3-1 subito nel big match sul campo della Juventus e restare ad una distanza ...

INVASIONE DI CAMPO PER CRISTIANO RONALDO/ Video - bambino vuole autografo : CR7 lo accontenta in Udinese-Juve : Udinese-Juventus, INVASIONE di CAMPO per CRISTIANO RONALDO: bambino aggira la sicurezza alla Dacia Arena e chiede un autografo al suo idolo prima di commuoversi, Video. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 20:13:00 GMT)

Paratici lascia la Juventus? Agnelli lo promuove/ Ultime notizie - obiettivo Zidane - ma "Zizou" vuole allenare : Fabio Paratici la Juventus? Ultime notizie, voci su un altro addio eccellente dopo quello di Marotta: Andrea Agnelli frena, "sarà a capo dell'area sport".(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 23:13:00 GMT)

Champions League 2018/19 : la Juventus - senza Cristiano Ronaldo - vuole solo vincere contro lo Young Boys : Dalla vittoria nel big match contro il Napoli al clamoroso ed inaspettato addio di Beppe Marotta. Un sabato sera ricco di colpi di scena per il popolo bianconero, che ha visto la propria squadra allungare in classifica sulla rivale più diretta e subito dopo è rimasto colpito dalle parole di uno dei dirigenti che ha riportato la Juventus ai vertici del calcio italiano ed europeo. Questo, però, è già il passato perché gli impegni in campo ...

Juventus - “TuttoSport” : Pogba vuole tornare - rottura con Mourinho : Pogba vuole tornare- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Paul Pogba avrebbe espresso il suo desiderio di far ritorno in bianconero. Un ritorno complicato a causa dell’eccessiva valutazione del cartellino del francese, e anche a causa dell’elevato ingaggio dello stesso centrocampista. La Juve resta alla finestra e valuta il da farsi. La sensazione, come […] L'articolo Juventus, ...

Mbappé vuole la Juventus in finale di Champions : "Ci vediamo a Madrid" : Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: 'Juventus, ci vediamo a Madrid l'1 giugno. Ci metterei la firma, ma attenzione perché con Ronaldo tutti devono temere la squadra di Allegri. Il girone ...

Juventus - Dybala vuole mettersi in scia di Cristiano Ronaldo : TORINO - La notte scorsa, l'ultima amichevole prima di reimbarcarsi per l' Italia . Forte, il ragazzo, di una lezione molto chiara a tinte rigorosamente albicelesti: con Messi o senza Messi non sarà ...

Juve - Agnelli si coccola Mandzukic : " Adoro Mario. Vuole vincere sempre" : Andrea Agnelli si coccola Mandzukic, uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata della Croazia alla finale di Mosca. La Juventus in estate ha rifiutato qualsiasi proposta per il suo tesoro ...

Calciomercato Juventus : Marcelo primo obiettivo - ma lui vuole restare al Real : Marcelo è un calciatore che farebbe gola a qualsiasi squadra, uno di quei giocatori in grado di alzare sostanzialmente il tasso tecnico e tattico di un Club. La Juventus, sempre attenta sul fronte mercato e sulle opportunità da cogliere, questo lo sa benissimo, tanto che il calciatore del Real Madrid è stato, sia in passato che ultimamente, uno dei sogni della società bianconera. In una intervista rilasciata alla tv ufficiale del Real Madrid il ...

Trezeguet : 'La Juve vuole la Champions - Ronaldo straordinario' : David Trezeguet, presidente delle Juventus Legends, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione dell'inaugurazione del quarto Juventus Store in Italia, a Roma: LA SCELTA DI ROMA - 'E' il nostro quarto store ufficiale, il marchio della Juventus continua a crescere. Roma è anche ...

Lo United vuole Hernandez - Mou può sacrificare Pogba. E la Juventus... : E, per arrivare al difensore sinistro campione del mondo, Mourinho è pronto a sacrificare Paul Pogba . La Juve monitora...