La fine del mondo è vicina? Il nuovo allarme lanciato dai sostenitori dell' esistenza di

Uno vale un divo - fenomenologia della fine dello star system : I fan praticavano il culto delle grandi star celebrandone la fama: nasceva la cronaca rosa dei rotocalchi, i paparazzi e il fotogiornalismo, i ritratti dei grandi nomi dello spettacolo e della ...

Che fine hanno fatto i Romanov? Una serie tv racconta le vicende dei discendenti (o presunti tali) dell'ultima dinastia reale russa : "Chi ha ammazzato la tua famiglia?", domanda lei allarmata. "I bolscevichi", risponde lui con grande tranquillità. I personaggi in questione fumano una sigaretta, sono in pausa fuori da un tribunale americano, discutono di quanto gli omicidi possano essere affascinanti, ridono tacitamente delle imprevedibili direzioni della vita. Un simile scambio di battute si può ascoltare in The Romanoffs, serie antologica di Amazon che porta la ...

Per i Google Pixel della prima generazione ottobre segna la fine del periodo in cui sono garantiti i major update. Questo vuol dire che ottobre 2018 è la data di scadenza a partire dalla quale Google non rilascerà più le nuove versioni di Android, sebbene ci sia ancora un anno di supporto per gli aggiornamenti di sicurezza.

F1 - GP Stati Uniti 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Il circus si appresta a trasferirsi in Texas per il Gran Premio degli Stati Uniti d’America, diciottesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. La Ferrari proverà a reagire dopo una striscia di risultati deludenti che hanno di fatto consegnato i due titoli nelle mani di Hamilton e di Mercedes, anche se non partirà coi favori del pronostico alla vigilia del weekend a stelle e strisce. Dopo aver conquistato tre ...

Juho Sarvikas, Chief Product Officier di HMD Global, conferma indirettamente l'arrivo di Android 9 Pie su Nokia 5.1 Plus entro la fine dell'anno.

Fontana : “Il voto in Germania segna la fine dell’alleanza tra Popolari e Socialisti” : «Il risultato dei nostri amici di Alternativa per la Germania è il primo grande segnale di quello che potrà accadere in Europa con le elezioni del 2019. Sicuramente segna la fine della grande coalizione a Berlino, un antipasto di una svolta che arriverà tra sette mesi». Il ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana, paladino dell’identità cattolica, ...

Perché il voto in Baviera rischia di essere l'inizio della fine (politica) per Merkel : Nel Land più ricco della Germania male gli alleati della Cancelliera. Ok i Verdi, entra in parlamento l'ultradestra. Merkel...

Milano. Municipio 5 : il confine del corpo e i confini del cuore : La Fondazione G.B. Guzzetti ONLUS, con il contributo del Municipio 5, realizza il progetto “I confini del corpo e del

La fine del mondo sembra non sia arrivata : Ossessionato dal Novecento, lo ribalta, tagliando e ricucendo personaggi e fatti, chi ha letto ' Europeana ' lo sa, chi non l'ha letto ora può rimediare cominciando da ' La fine del mondo sembra non ...

Golf – Olympic Youth Games - Italia al secondo posto quando manca un giro alla fine della gara a squadre : Nel turno giocato con formula foursome, gli azzurri sono stati sorpassati dalla Thailandia con un totale di 128 L’Italia (Andrea Romano, Alessia Nobilio) è al secondo posto con 129 (57 72, -11) colpi a un giro dal termine della gara di Golf a squadre agli Youth Olympic Games, ossia le Olimpiadi Giovanili, che si sta svolgendo sul percorso dell’Hurlingham Golf Club (par 70), a Buenos Aires in Argentina. Nel turno giocato con formula ...

Getta il cane dal finestrino dell’auto in corsa poi lo uccide : condannato : Il proprietario dell'animale è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione.Continua a leggere

Alluvioni - al confine con Briosco l'inaugurazione della diga salva Monza : E' fissata per lunedì 15 ottobre alle 15.30 l'inaugurazione ufficiale della nuova diga a Fornaci, per salvare Monza dalle Alluvioni. Il taglio del nastro dell'opera, realizzata nel comune di Inverigo ...

ROCCO DI PERNA È MORTO SUICIDA/ Uomini e donne - l'ex del Trono Over non c'è più : si è gettato dalla finestra : Bruttissimo lutto per il Trono Over di Uomini e donne. È MORTO l’ex cavaliere ROCCO Di PERNA, dopo essersi gettato dal balcone. La notizia ha raggelato tutti gli affezionati sostenitori.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 13:53:00 GMT)

Quota 100 : il superamento della Fornero inizierebbe con 3 'finestre' - la prima ad aprile : La Legge di Stabilita' 2019 sta per essere approvata assieme alle misure in campo previdenziale ipotizzate dal nuovo esecutivo giallo-verde e contenute nel contratto di governo stipulato fra Lega e Movimento 5 Stelle. Anche il meccanismo della Quota 100 [VIDEO] sembra essere in dirittura di arrivo dopo che sono stati chiariti alcuni aspetti fondamentali del beneficio anche se, non appaiono del tutto chiari i tempi di applicazione. Con ...