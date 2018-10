La compagnia Chiamata alle Arti inizia la stagione teatrale con “Ditegli sempre di sì”

romadailynews

: Ultima chiamata per i peperoni... Li adoro, ma il loro tempo è finito! Ci hanno tenuto compagnia da giugno a ottob… - leBriciole : Ultima chiamata per i peperoni... Li adoro, ma il loro tempo è finito! Ci hanno tenuto compagnia da giugno a ottob… - y2pexperience : È meraviglioso quando mi chiamano per propormi un contratto telefonico/internet per la stessa compagnia per cui lav… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ladellacon un classico della commedia eduardianadi sì”, per la regia e l’interpretazione di Alberto Pignero,sta di grande pregio e di lungo corso. La storia è quella di Michele, un pazzo apparentemente guarito dopo un periodo trascorso in manicomio, che prende per oro colato tutto ciò che gli viene detto. Questa apparente guarigione sarà la causa di una serie di malintesi ai quali la sorella Teresa, interpretata da Gabriella Pirolo, dovrà porre rimedio. Una commedia in cui la normalità e la pazzia, l’una il riflesso dell’altra, costringerà tutti i personaggi a gettare la maschera e a mostrare i limiti e le contraddizioni della condizione umana. Elena Mnelli2018/2019DI SÌ” di Eduardo De Filippo (Regia Alberto Pignero) Teatro ...