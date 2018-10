La casa come un bancomat | tutti i consigli per la terza età Ma attenzione ai rischi

Come ne “La casa di Carta” - i calciatori spagnoli di fingono rapinatori della Zecca di Stato : Jose Luis Gayà, Thiago Alcantara, Marc Bartra e César Azpilicueta di fronte alla Zecca di Stato spagnola: i calciatori spagnoli indossano le maschere di Salvador Dalì Come nel famoso telefilm ‘La Casa di Carta’ Jose Luis Gayà, Thiago Alcantara, Marc Bartra e César Azpilicueta sono protagonisti di uno scatto social in cui si sostituiscono agli attori de ‘La Casa di Carta’. I quattro calciatori della Nazionale ...

Black mask : come fare (in casa) la maschera miracolosa che elimina i punti neri : I fastidiosi punti neri rappresentano la fase pre-acne, fase in cui i batteri penetrano nei pori e portano infiammazioni alla sede del ristagno (ecco il perché del colore nero). Queste prime forme di lesioni si verificano in genere nella pubertà a causa dell’assetto ormonale che cambia la produzione di sebo e la texture della cute stessa, ma anche nel caso di pelle grassa. Le ghiandole sebacee portano infatti alla produzione di sebo nei pori e ...

Come fare lo sham?oo fatto in casa contro la perdita dei capelli : La perdita dei capelli è un problema che affligge chiunque, uomini e donne di qualsiasi età. La perdita dei capelli secondo gli esperti è dovuta a diversi fattori Come stress, gravidanza, menopausa, perdita di peso e così via. Ci sono, poi, altri fattori da considerare che possono accelerare e promuovere la perdita dei capelli. Lo … Continua a leggere →

Come realizzare una casa a prova di ladro - e perché così vale di più : Il tema della sicurezza, tra le mura domestiche, è sempre attuale. Chiunque decida di acquistare casa o di ristrutturarla, pone grandissima attenzione alla questione: Come rendere sicura la propria abitazione? Quali accorgimenti adottare e su quali dispositivi puntare? Forse non tutti sanno, però, che una casa più sicura è anche una casa che vale di più: a rivelarlo è Immobiliare.it, che rivela Come l’affitto di abitazioni sicure costi il ...

Come cambia lo stipendio della baby sitter quando in casa i bambini sono 2 (o più) : Nella stagione dedicata per antonomasia all'assunzione delle baby sitter non è banale, né tantomeno scontato, interrogarsi su cosa sia giusto riconoscere in busta paga al futuro dipendente, soprattutto se in casa i bambini da accudire sono 2 o più. Opportuno o necessario? Non si tratta solo di sfumature. Vediamo di spiegare meglio.Il caso è quello 'classico' di una famiglia che in autunno si attiva per riorganizzare ...

Diletta Leotta e il pigiamone di lana / La regina di Dazn svela : "A casa ecco come amo essere vestita" : Diletta Leotta si racconta a Un Giorno da Pecora e spiega come anche lei come tutte le ragazze ama indossare il pigiamone e i calzini di lana quando si trova a casa d'inverno.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 19:07:00 GMT)

21 stanze e Kate come vicina - è pronta la casa da sogno di Harry e Meghan : 21 stanze e Kate Middleton come vicina. La casa da sogno di Harry e Meghan Markle è finalmente pronta. I duchi di Sussex dopo le nozze si erano trasferiti nel Nottingham Cottage, dove il secondogenito di Diana ha vissuto dal 2013, ora però sono pronti ad iniziare una nuova vita insieme in una residenza da sogno. L’appartamento si trova a Kensington Palace, in una delle zone più ricche ed esclusive di Londra. La ristrutturazione ...

GRANDE FRATELL O VIP 2018 / Video - Gomorra nella casa : Fabio Basile come Salvatore Conte : GRANDE FRATELLo Vip 2018: Stefano Sala si confessa a Giula Salemi e ripensa alla storia con Dayane Mello e alla figlia, la Marchesa si rabbuia ripensando alla madre morta.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 14:29:00 GMT)

Firenze - chiude in casa la figlia 13enne e la vende come sposa per 15mila euro : condannato : La ragazza, residente alla periferia di Firenze, era stata promessa in sposa dal padre a un giovane rom serbo residente in Francia al prezzo di 15mila euro. In attesa delle nozze doveva rimanere vergine, dimagrire, curare la pelle del viso e imparare i lavori domestici. Da quel giorno del 2013 per la giovane iniziò la segregazione durata quattro anni.Continua a leggere

'Come bacia casalino?' - la rivelazione piccante di Marina La Rosa sul portavoce del governo : Sono passati 18 anni dalla prima edizione del Grande Fratello e a rimanere ancora nella nostra memoria troviamo sicuramente Pietro Taricone e Cristina Plevani, ma anche Marina La Rosa e Rocco Casalino ...

Gianfranco D’Angelo : “Ho lavorato 60 anni e la mia pensione è di 2000 euro. Come faccio a godermi quello che ho costruito - come la casa in Sardegna?” : Gianfranco D’Angelo, per un’intera generazione, è stato un vero mito: Drive In (con l’intramontabile Has Fidanken) è stata la sua epoca migliore, ma ci sono pure Milleluci, Striscia la notizia, Buona Domenica, Carramba che sorpresa e molto altro nel suo palmarès di partecipazioni televisive (senza contare i film e gli spettacoli teatrali). Oggi, però, all’età di 82 anni il comico romano deve lavorare ancora per potersi godere i piccoli piaceri ...

Comprare una casa all'asta : come si fa? : Il primo vantaggio è ovviamente il risparmio economico, pari almeno al 15%. Ma ci sono anche dei contro

Ristrutturazioni in casa : come pagare per avere il bonus : Il bonus Ristrutturazioni consente di beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, ma attenzione, per ottenerle bisogna...