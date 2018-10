La beta di Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus già a fine mese | forse

Ai nastri di partenza la beta di Android Pie per Honor View 10 : seguito a ruota Honor 10 : Ci sono novità estremamente interessanti anche per Honor View 10, altro smartphone di fascia alta del produttore asiatico destinato a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie molto presto. In mattinata, infatti, è giunta la segnalazione tanto attesa per quanto concerne l'avvio del programma beta, con cui l'azienda si assicurerà che non ci siano particolari problemi di compatibilità tra lo smartphone in queste ed un pacchetto ...

OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono le OxygenOS Open beta 20 e 18 : niente Android 9 Pie e niente patch : La ex start-up di Shenzhen ha avviato al rollout la OxygenOS Open Beta 20 per OnePlus 5 e la Open Beta 18 per OnePlus 5T L'articolo OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono le OxygenOS Open Beta 20 e 18: niente Android 9 Pie e niente patch proviene da TuttoAndroid.

Facebook lancia in beta la piattaforma gaming per Android : Dopo un periodo abbastanza parco di novità in casa Facebook, è da poco stata svelata una nuova piattaforma dedicata al gaming che sembra davvero interessante per chi gioca spesso con lo smartphone e vuole condividere leggi di più...

Honor 10 riceve EMUI 9 con Android 9 Pie in beta limitata in Italia : Anche Honor 10 inizia a ricevere l'aggiornamento a EMUI 9 basata su Android 9 Pie, sotto forma di beta limitata ad appena 200 partecipanti. L'articolo Honor 10 riceve EMUI 9 con Android 9 Pie in beta limitata in Italia proviene da TuttoAndroid.

Dal 14 ottobre possiamo provare Android Pie su Honor 10 : come accedere al programma beta : Stiamo vivendo indubbiamente un fine settimana ricco di novità per gli utenti che hanno già acquistato un Honor 10, o che in alternativa si apprestano a farlo a stretto giro. Per questi ultimi, infatti, ci sono nuove offerte davvero appetibili su GearBest, come del resto avrete già osservato attraverso il nostro articolo di venerdì scorso, mentre per chi ha già dato fiducia al produttore asiatico si sta aprendo ufficialmente una nuova fase. ...

Finalmente Fortnite Android per tutti : open beta - dispositivi compatibili e download : Fortnite per Android è disponibile per tutti, o meglio, per tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile. La buona notizia arriva direttamente da Epic games, che ha annunciato l'inizio ufficiale dell'open beta. Cosa significa? Vuol dire che se si ha un dispositivo, smartphone o tablet che sia, compatibile con Fortnite per Android, basterà andare sul sito ufficiale (o Fortnite.com/Android da un dispositivo mobile), scaricare e giocare. Non ...

Nova Launcher 6.0 arriva alla beta 5 con nuovi pezzi di Android 9 Pie : Nova Launcher ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta la recente versione 6.0 alla beta numero 5. L'articolo Nova Launcher 6.0 arriva alla beta 5 con nuovi pezzi di Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Sempre più vicini ad Android Pie con Huawei ed Honor : altra beta in Cina l’11 ottobre - le novità : Manca Sempre meno alla distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per gli utenti in possesso dei principali smartphone Huawei ed Honor. Dopo le novità che vi ho riportato nella giornata di ieri per quanto riguarda i cambi di programma e di politiche con le beta, infatti, oggi 11 ottobre occorre analizzare con grande attenzione alcune news che giungono direttamente dalla Cina. Per forza di cose il Paese dal quale ...

Finalmente ampliato il programma beta per Huawei e Honor su Android Pie : requisiti e dettagli : Spuntano in Rete alcune notizie estremamente interessanti per tutti gli utenti che da alcune settimane a questa parte stanno osservando con attenzione il programma beta per smartphone Huawei e Honor, in riferimento alla distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Come molti ricorderanno, l'ultimo bollettino sull'argomento lo abbiamo avuto lo scorso 21 settembre, in relazione al lancio dell'ultima beta per i device attualmente coinvolti in ...

Android 9 Pie disponibile in beta per Nokia 6.1 Plus e in arrivo su Huawei MediaPad M5 : Buone notizie per i possessori del Nokia 6.1 Plus: HMD Global, infatti, ha dato il via ufficiale alla fase di beta testing dell'update ad Android 9 Pie L'articolo Android 9 Pie disponibile in beta per Nokia 6.1 Plus e in arrivo su Huawei MediaPad M5 proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp - pubblicità negli Stati Uniti arriverà nel 2019 - già implementata in beta Android : I primi test riguardanti la pubblicita' su WhatsApp sono ufficialmente partiti: a confermare la notizia è il noto sito WAbetaInfo che su Twitter ha postato una news in riferimento al fatto che negli Stati Uniti è stata implementata una versione beta di Android 2.18.305. Sempre nel tweet viene specificato come gli advertising verranno invece attivati soltanto in futuro. Tale notizia ci conferma come gli Stati Uniti saranno la prima nazione a ...

WhatsApp : beta per Android con pubblicità nello stato : Arriva direttamente dal team ufficiale di sviluppo di WhatsApp la notizia dell’introduzione, nella versione beta per gli utenti Android, del nuovo sistema di pubblicitàUna possibilità tanto vociferata in passato che ha portato non poche fake-news sull’argomento ma questa volta si tratta di una notizia ufficiale, la nuova introduzione è in fase di test preliminare.pubblicità su WhatsAppIl primo paese a testare l’introduzione dei ...

WhatsApp - la PiP è la novità promossa in versione beta su Android : Prosegue il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp con l'intento di migliorare uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati dagli utenti: oltre a garantire la sicurezza dei dati personali e quindi la privacy per gli utenti, gli sviluppatori stanno lanciando nuove funzioni per rimanere al passo con l'evoluzione della tecnologia digitale. L'ultima novita' è stata gia' promossa in versione beta è riguarda la funzionalita' Picture in ...

Finalmente video picture in picture in WhatsApp per tutti i beta tester Android : abilitati YouTube - Facebook e Instagram : Una gran bella notizia in arrivo oggi 3 ottobre: i video picture in picture in WhatsApp (PIP) possono essere riprodotti Finalmente da tutti coloro che hanno effettuato l'ultimo aggiornamento beta dell'applicazione di messaggistica. Chi possiede uno smartphone con sistema operativo del robottino verde può dunque procedere all'adeguamento all'ultima versione che gli permetterà di guardare i filmati delle piattaforme YouTube, Facebook ma anche ...