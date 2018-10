La Baviera boccia la Grande Coalizione | crolla la Csu alleata della Merkel

Elezioni Baviera - da Monaco a Berlino : il voto è una bocciatura per tutta la Grosse Koalition. E ora Seehofer è in bilico : È una mattina amara, non solo per la Csu, ma per l’intera Grosse Koalition. I risultati delle Elezioni bavaresi sanciscono la fine della maggioranza assoluta dei cristianosociali nel loro Land: il 37,2% significa meno dieci punti rispetto a cinque anni fa. Una valanga di elettori persi che potrebbe trascinare con sé il leader del partito e ministro dell’Interno, Horst Seehofer. Ma in Baviera hanno perso brutalmente due dei tre ...