KIDDING - Recensione 1x04 Bye | Mom e 1x05 The New You

KIDDING - Recensione 1x03 "Every Pain Needs a Name" : Il terzo episodio di KIDDING fa proseguire la vicenda centrale della serie in modo lineare, anche se con qualche sorpresa lungo la strada. "Every Pain Needs a Name" si basa sul concetto del dolore, espresso dai personaggi in modo diverso e affrontato in maniera del tutto imprevedibile, portando a degli interessanti sviluppi. Diretto da Jake Schreier (I'm Dying Up Here, Lodge 49) e scritto da Halley Feiffer (Mozart in the Jungle), questo terzo ...