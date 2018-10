KIDDING - La vita è un biscotto... ma se piove si scioglie!

lostinaflashforward

: ringrazio il cielo di aver preso i biglietti anche per il 20, il concerto del 19 è stato bellissimo ma ero talmente… - dearjeon13 : ringrazio il cielo di aver preso i biglietti anche per il 20, il concerto del 19 è stato bellissimo ma ero talmente… - tombetaga : comunque stavo guardando i video che ho fatto durante new year’s day/long live e mi sono reso conto che quello è st… - comfortaeble : not kidding partecipare a un concerto dei bangtan ti cambia completamente la vita e non lo dico tanto per, non so s… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ben ritrovati con l'anteprima del sesto episodio di, in arrivo questa sera su Showtime. L'episodio si intitola "The Cookie", titolo che potrebbe strizzare l'occhio ai fan più accaniti di Jim Carrey, il cui personaggio si troverà in una posizione di pura immagine mediatica a causa dei roboanti piani di Seb per il suo show, e probabilmente reagirà alla maniera di Jeff Pickles.Eccovi la sinossi dell'episodio:"Will prova ad onorare suo fratello in maniera unica. Jeff decide di fare dei cambiamenti a Pickles on Ice. Deidre sfoga la sua rabbia su Maddy. Jeff cerca di convincere Vivian a continuare col suo trattamento." A quanto pare Showtime non ha rilasciato immagini promozionali per questo episodio.PROMO: SNEAK PEEK: In questo sneak peek, Jeff si trova a parlare con la pattinatrice Tara Lipinski e sua sorella, e lui sembra apparentemente entusiasta di lavorare con loro, definendo la ...