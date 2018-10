: Khashoggi. Ford diserta 'Davos deserto' - TelevideoRai101 : Khashoggi. Ford diserta 'Davos deserto' -

Anche ladiserterà la prossima settimana la 'Future investment initiative conference', la 'del'. Il presidente Billha cancellato una serie di tappe in Medio Oriente. Non interverrà neppure a un evento patrocinato dal principe ereditario Mohamed Bin Salman. La società non ha spiegato il motivo della decisione e non ha commentato se uno dei fattori è la scomparsa di Jamal, il giornalista dissidente saudita scomparso il 2 ottobre scorso nel consolato di Riad a Istanbul.(Di lunedì 15 ottobre 2018)