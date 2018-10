Khabib sfida Mayweather | nuovo incontro epico nel 2019?

Khabib non si ferma : dopo McGregor - sfida anche Mayweather : Lo scorso 6 ottobre, alla T-Mobile Arena di Las Vegas, Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor si sono sfidati per il titolo di campione dei pesi leggeri UFC. A spuntarla è stato il russo, chiudendo l'...

Khabib Nurmagomedov sfida Floyd Mayweather : 'Nella giungla c'è solo un re' : La grande contesa tra Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor ha regalato un'altra puntata. Questa volta, però, ha fatto tutto il daghestano, sostenendo con forza ancora la sua imbattibilità e arrivando ...

UFC 229 : Khabib vs McGregor a Las Vegas - sfida stellare in diretta streaming su Dazn : Manca ormai pochissimo all'incontro che tutti i fan delle arti marziali miste, e degli sport da combattimento in generale stanno aspettando con ansia. Sabato 6 ottobre 2018 alla T-Mobile Arena di Las Vegas andra' in scena UFC 229, il cui main-event ospitera' la supersfida tra Khabib Nurmagomedov e la star Conor McGregor. In palio il titolo UFC dei pesi leggeri detenuto dal russo. UFC 229: McGregor al rientro dopo due anni A rendere il match il ...

McGregor 'annientato' da Khabib - finisce in maxi rissa la sfida storica : Il presidente della Ufc, Dana White", ha parlato di scene che «fanno male alla Uf e allo sport» e ha riferito che McGregor ha deciso di non sporgere denuncia. Per ora, comunque, a Nurmagomedov non ...

McGregor vs Nurmagomedov – Khabib vince la sfida di UFC 229 : Conor costretto a cedere per sottomissione : Khabib Nurmagomedov batte Conor McGregor nella tanto attesa sfida di UFC 229: il fighter daghestano costringe l’irlandese alla resa per sottomissione nel 4° round Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov, l’incontro più atteso di UFC 229. Alla vigilia è stato presentato come ‘il match più importante degli ultimi 10 anni di MMA’, giusto per rendere l’idea. Da una parte il volto delle MMA e dell’UFC, Conor McGregor: irlandese ...