Karina Cascella | Salvatore nuovo vicino di casa | le parole su Nilufar | Giordano e perché

Isola dei Famosi 2019 : Karina Cascella è la prima naufraga? : Concorrenti L’Isola dei Famosi 2019: Karina Cascella è la prima naufraga? Karina Cascella sarà una dei concorrenti dell’Isola dei L'articolo Isola dei Famosi 2019: Karina Cascella è la prima naufraga? proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Karina Cascella all’Isola dei Famosi 2019? “Quasi quasi - ma…” : Concorrenti L’Isola dei Famosi 2019: Karina Cascella è la prima naufraga? Karina Cascella sarà una dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019? Ogni anno viene fatto il suo nome. E non a caso: l’opinionista ha un carattere esplosivo, che sicuramente riuscirebbe a spazzare via la noia. Ricordiamo anche che Karina ha vinto La Talpa e quindi […] L'articolo Karina Cascella all’Isola dei Famosi 2019? “quasi quasi, ...

Rosa Perrotta e Cristian Imparato criticati da Karina Cascella per la chirurgia estetica : Il nuovo appuntamento televisivo di 'Domenica Live', il programma domenicale condotto da Barbara D'Urso e trasmesso su Canale 5, ha visto l'ex-tronista Rosa Perrotta, l'opinionista Karina Cascella e il vincitore di 'Io canto', Cristian Imparato, protagonisti di un'accesa diatriba sul delicato tema della chirurgia estetica. Rosa attacca Cristian: entrambi vengono fortemente criticati da Karina La nuova puntata di 'Domenica Live', il talk-show ...

Domenica Live - Karina Cascella e Rosa Perrotta : violento scontro sulla chirurgia estetica : Nella puntata di Domenica 7 ottobre di Domenica Live al centro del dibattito, ancora una volta, la chirurgia estetica. E il clima si è infiammato. In particolare a prendersi la scena sono Rosa ...

Karina Cascella e Rosa Perrotta - lite furiosa sui ritocchi estetici a Domenica Live : Dibattito dai toni decisamente caldi tra Karina Cascella e Rosa Perrotta , a Domenica Live. Tema, i 'ritocchi' estetici. Karina Cascella attacca Rosa Perrotta: 'Hai cambiato i connotati!'. Immediata e ...

Rosa Perrotta contro Karina Cascella : “Sei offensiva e cattiva!” : Karina Cascella e Rosa Perrotta: è di nuovo lite a Domenica Live Niente da fare: Karina Cascella e Rosa Perrotta ci sono di nuovo ricascate e dopo lo scontro di due domenica fa le due opinioniste di Barbara d’Urso se ne sono dette di santa ragione anche oggi. In diretta dal salotto di Cologno Monzese si parlava di chirurgia plastica e numerosi sono stati gli ospiti che sono intervenuti per dire la loro riguardo all’argomento: ...

Karina Cascella avverte su Lorenzo Crespi : “Sto zitta - solo per ora!” : Lorenzo Crespi: arriva l’avvertimento social di Karina Cascella La lite avvenuta a Domenica Live tra Karina Cascella e Lorenzo Crespi ha lasciato i suoi strascichi fino ad oggi, quando è arrivato un commento enigmatico da parte dall’opinionista di Barbara d’Urso. Fino ad ora Karina non aveva scritto nulla sui suoi social, a parte condividere insieme ai suoi followers e attraverso le sue Instagram Stories tutti i commenti di ...

Lorenzo Crespi denuncia Karina Cascella? La verità a Domenica Live : Domenica Live: Karina Cascella denunciata da Lorenzo Crespi? Ormai pare più che evidente che tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella non scorra buon sangue. A Domenica Live, la scorsa settimana, abbiamo assistito a un duro scontro tra loro due, scontro mostrato anche a Striscia la Notizia nella rubrica dedicata ai Nuovi Motri. L’attore, durante il suo collegamento con Barbara d’Urso, aveva raccontato, ancora una volta, dei suoi ...

Lorenzo Crespi vuole denunciare Karina Cascella. Nuovo confronto a Domenica Live in vista : Domenica Live Lorenzo Crespi vs Karina Cascella, Nuovo atto. Soltanto l’altro ieri l’attore, al fine di difendersi dalle offese che gli erano state mosse dall’ex opinionista di Uomini e Donne, ha utilizzato il suo account Twitter per mostrare alcuni messaggi ricevuti – stando alle sue parole – da un non precisato autore di Domenica Live che, a sua volta, criticava la Cascella in seguito al teatrino della scorsa puntata del contenitore di ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi e i presunti messaggi degli autori contro Karina Cascella : La rissa verbale tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella nella puntata di Domenica Live in onda il 30 settembre continua a far discutere. L’attore, infatti, era ospite – in collegamento – del salotto di Barbara D’Urso chiamato a intervenire sul tema dei vip caduti in disgrazia. Crespi ha ricordato ancora una volta i suoi problemi economici, ma da Cologno Monzese si è levata la voce scettica di Karina Cascella, con la quale è ...

Domenica Live - Lorenzo Crespi pubblica i messaggi di un autore del programma : “Sei stato spettacolare - hai asfaltato la Cascella. Karina è pazza” : Nell’ultima puntata di Domenica Live erano volate parole grosse tra Lorenzo Crespi e Karina Cascella nel corso del talk dedicato ai vip caduti in disgrazia. Un botta e risposta di offese e insulti che hanno, come prevedibile, lasciato strascichi. L’attore, discusso da tempo sui social, si è mostrato molto infastidito per quanto accaduto nel contenitore di Barbara D’Urso che prima ha difeso salvo poi cambiare versione: ...