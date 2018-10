Kakà presenta Paquetà ai tifosi del Milan ma “niente paragoni”

sportfair

(Di lunedì 15 ottobre 2018) L’exsi è espresso su, nuovo calciatore delche arriverà a gennaio alla corte di mister Gattuso “E’ un giocatore con un futuro brillante davanti. E’ stato convocato già nella nazionale brasiliana. Però per lui è meglio che non si facciano paragoni, perché ho visto troppi paragoni in questi giorni con me, con Pato, con Ronaldinho, Cafu, Rivaldo con tutti i brasiliani che hanno fatto parte della storia del“. L’ex attaccante del, si esprime così su, neo acquisto rossonero. “Dobbiamo evitare questi paragoni, non solo con me, per fare in modo che lui possa arrivare e giocare tranquillo -aggiunge l’ex pallone d’oro aTv-. Spero molto che faccia bene e sono molto fiducioso“. (Spr/AdnKronos)L'articoloaidelma “niente paragoni” ...