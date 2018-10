Kabir Bedi | Il bacio con Romina? La verità rimane fra noi

ilgiornale

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ospite su Rai1 di Eleonora Daniele a Storie Italiane,si lascia andare a confessioni della sua vita privata.Il grande attore indiano, popolarissimo in Italia per aver interpretato Sandokan, ricorda il figlio che a soli 26 anni nel 1997, si è tolto la vita perché affetto da schifrenia. "Mio figlio mi ha parlato, mi ha detto penso al suicidio - ha spiegato in studio -. Io ho provato a dargli speranza, ma lui diceva 'che cosa faccio tutto il giorno? Il cibo non ha sapore, tv e libri non hanno senso per me. Non mi posso concentrare'".Per la prima volta, il celebre attore parla del dramamtico suicidio del figlio e in lacrime racconta dettagli choc: "Io ho chiamato la squadra per la prevenzione del suicidio di Los Angeles dove lui era in cura. Loro hanno parlato con lui, ma ultimamente lui non voleva vivere così. Come padre, naturalmente, facevo tutto il possibile per dargli ...