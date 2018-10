Juventus nella top 20 dei marchi sportivi più potenti al mondo

Juventus-Ronaldo - l’avv. Mayorga : “Arrivò un suo parente nella stanza” : Juventus-Ronaldo- Continuano a far discutere le accuse di presunta violenza sessuale nei confronti di Cristiano Ronaldo. Come riportato dall’odierna edizione del quotidiano portoghese “Correio da Manha”, l’avvocato di Mayorga, avrebbe rivelato un nuovo dettaglio sull’episodio del 2009 nella camera d’albergo di Las Vegas. “Dopo quanto successo nella camera della suite tra Ronaldo e la Mayorga è ...

Assurdo in Messico : calciatore si inventa una carriera nella Juventus FOTO : ... calciatore di 19 anni : il giovane, come racconta Marca, ha fatto credere al mondo di essere un giocatore delle giovanili della Juventus, tanto da finire a più riprese sui quotidiani messicani. ...

Di Maria-Juventus - si può fare : richiesta d’ingaggio molto alta - ma il club bianconero ha l’asso nella manica : L’argentino si interroga sul proprio futuro, Mendes temporeggia con il Psg e intanto manda segnali alla Juventus Un contratto che scade il prossimo giugno, un proposta di rinnovo sul tavolo e tanta cautela per decidere il proprio futuro imminente. Angel Di Maria si interroga sul da farsi, indeciso se restare in Francia oppure intraprendere una nuova avventura professionale. LaPresse/Fabio Ferrari Interessata al ‘Fideo’ ...

F1 - Maurizio Arrivabene : “Il mio futuro sarà alla Ferrari - Winnow ispirazione per vincere il titolo”. Smentito un possibile ruolo nella Juventus : Maurizio Arrivabene respinge le voci che lo vorrebbero alla Juventus per il post Marotta. Il direttore della Scuderia Ferrari, già nel consiglio d’amministrazione del club bianconero, ha Smentito categoricamente la possibilità di un cambio di ruolo: “Io sono alla Ferrari e il mio futuro sarà alla Ferrari“. Il manager bresciano ha precisato così durante l’evento di presentazione della nuova livrea con cui la Ferrari ...

Juventus - Dybala nella storia bianconera. Ma dalla Romania : "E' solo un nano" : L'argentino diventa il quarto juventino della storia a realizzare una tripletta in Champions. Niente di eccezionale però per il presidente della Steaua Bucaresta, che lo definisce "un nano di 165 cm"

Juventus - non c'è Paratici nella lista candidati per il Cda : Contrariamente alle anticipazioni non c'è il nome del direttore sportivo Fabio Paratici nella lista dei candidati al consiglio d'amministrazione della Juventus depositata questa mattina da Exor, la ...

LIVE Juventus-Brøndby - Champions League calcio femminile in DIRETTA : 1-1 - Sorensen risponde a Bonansea nella ripresa : OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Brøndby valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Champions League di calcio femminile : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. calcio d'...

Il primo Store della Juventus sbarca nella Capitale. E i romani - romanisti - protestano : ... non sarà Cristiano Ronaldo che è ancora un neofita e che sicuramente a Roma verrà più avanti, ma l'ex attaccante David Trezeguet presidente delle Juventus Legends e ambasciatore bianconero nel mondo.

Chievo-Juventus - le pagelle : Bernardeschi devastante - Dybala si accende nella ripresa : SZCZESNY 6 - Subire due gol dal Chievo non era nelle sue intenzioni di 'nuovo Buffon'. Forse è un po' tenero quando si fa cogliere in controtempo da Stepinski. CANCELO 5,5 - Reclama invano un rigore ...

Allegri applaude Ronaldo : 'Si è calato subito nella Juventus' : VERONA - ' Si vede che Cristiano Ronaldo è un giocatore diverso: ha fatto un paio di movimenti giusti, i centrocampisti avrebbero dovuto dargli la palla meglio'. Così Massimiliano Allegri promuove la ...

Juventus - Allegri contento di Ronaldo : 'Si è calato bene nella squadra' : 'Si vede che Cristiano Ronaldo è un giocatore diverso: ha fatto un paio di movimenti giusti, i centrocampisti avrebbero dovuto dargli la palla meglio'. Così Massimiliano Allegri promuove la prima di ...