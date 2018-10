Juve | ecco perché Douglas Costa tornerà subito titolare

Clamorosa bomba dalla Spagna - Cristiano Ronaldo via dalla Juve prima della scadenza : ecco la prossima destinazione : Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo non sta di certo attraversando un buon momento, il portoghese è stato accusato di violenza sessuale e spera di risolvere la situazione nel minor tempo possibile e poi concentrarsi sul campo. Ma nel frattempo arrivano novità clamorose che riguardano il calciatore della Juventus. Secondo quanto riporta Don Balón il cinque volte Pallone d’Oro starebbe riflettendo su un futuro nella Major League ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus - ecco chi è Andrea Puntorno : E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. Andrea Puntorno, leader degli Ultras del gruppo “Bravi Ragazzi” è un personaggio chiave della vicenda: il tifoso è considerato dalla magistratura vicino al clan mafioso Li Vecchi e alla ndrina dei Macrì di Siderno: l’uomo, per giunta, sta finendo di scontare una ...

Nasce la Juventus di Paratici - ecco cosa cambia - : Andrea Agnelli aveva assicurato che niente sarebbe cambiato, all'insegna del motto "calciatori e dirigenti passano, la Juve resta" ma il club che sta Nascendo dopo l'addio di Marotta qualche ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus : la clamorosa inchiesta di Report - ecco le parole del leader degli Ultras Andrea Puntorno [VIDEO e DETTAGLI] : E’ un’inchiesta “pesante” quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. E’ stato pubblicato questa mattina il primo video promo del programma di Rai Tre sulla puntata prevista il 22 ottobre riguardo i bianconeri. Per la prima volta parla Andrea Puntorno, leader degli Ultras del gruppo “Bravi Ragazzi”. Il tifoso è ...

Sogno Pogba - Deschamps fa sognare i tifosi della Juventus : “ecco perché può tornare ai bianconeri” : Il commissario tecnico della Francia ha parlato del futuro di Paul Pogba, sottolineando come potrebbe tornare alla Juventus Un Sogno che potrebbe diventare realtà, Paul Pogba alla Juventus: i tifosi bianconeri spalancano le orecchie. Didier Deschamps non ha nascosto la possibilità che il centrocampista francese torni a Torino, ma sarà difficile soddisfare le richieste del Manchester United: “è sempre lo stesso e fa parte dei migliori ...

Juventus-Manchester United - ecco tutte le fasi di vendita dei biglietti : La Juventus sfida il Manchester United all'Alliazn Stadium il 7 novembre: ecco le indicazioni sui biglietti L'articolo Juventus-Manchester United, ecco tutte le fasi di vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caos a Tiki Taka - Sandro Ruotolo : “Juventus? Ecco cosa fanno gli arbitri” : Clima caldissimo in studio durante la trasmissione Tiki Taka in particolar modo quando si parla di Juventus e Napoli, il noto giornalista Sandro Ruotolo, ha parlato cosi ai microfoni: “La Juve è forte, è di un altro problema, ha investito ma aspettiamo la fine del campionato. Vediamo se gli arbitri capiranno che il problema della fisicità della Juve è lo stesso problema di fisicità delle altre squadre. È un problema di cultura arbitrale, ...

Calciomercato Juventus - Psg-Lione : Paratici in tribuna - ecco i calciatori ‘visionati’ [FOTO] : 1/8 LaPresse ...

Juventus - Paratici e la sua “missione” di mercato : ecco chi è finito nel mirino bianconero : Fabio Paratici, dirigente della Juventus, sta pensando ad un altro colpo “alla Emre Can” nella prossima estate Avvistato Fabio Paratici, di certo uno che non passa inosservato. Quando il dirigente della Juventus appare sulle tribune di uno stadio nel quale non giocano i bianconeri, non lo fa mai per caso e subito la notizia fa il giro del mondo. In questi giorni Paratici ha assistito alla gara tra Psg e Lione, per seguire ...

Juve - Allegri toglie Matuidi : ecco le sue condizioni : Massimiliano Allegri ha sostituito Blaise Matuidi dopo la fine del primo tempo di Udinese-Juventus. Come riporta Sky Sport, la scelta di Allegri è legata alle condizioni fisiche del francese. Niente di preoccupante ma per evitare infortuni e con il match già fermo sul 2-0 per i suoi, Allegri ha preferito non ...

Juventus - Allegri applaude i suoi ragazzi : “la miglior prestazione di quest’anno. Mercato? Ecco come ci muoviamo” : L’allenatore della Juventus si è complimentato con la sua squadra dopo la vittoria di Udine, esprimendo le proprie considerazioni Ottava vittoria in campionato, la decima in questo esaltante inizio di stagione che lancia la Juve verso traguardi inimmaginabili. La formazione di Allegri non lascia scampo all’Udinese, stendendola grazie ai gol di Bentancur e Cristiano Ronaldo. Andrea Bressanutti/LaPresse Felice e soddisfatto della ...

Guai per la Juventus - infortunio per Khedira : rischia un lungo stop - ecco la situazione : È arrivato l’esito degli esami a cui si è sottoposto Sami Khedira dopo il nuovo problema avvertito martedì sera, nella sfida di Champions League tra la Juventus e lo Young Boys. ecco il comunicato ufficiale della Juventus sull’infortunio: “Gli esami hanno confermato la presenza di unalesione ai flessori della coscia sinistra. Ha già iniziato le cure specifiche e la prossima settimana verranno effettuati nuovi ...

Burdisso al veleno su Calciopoli : “ecco perchè vinceva la Juventus” : Nicolas Burdisso è tornato a parlare di Calciopoli, definendola una delle pagine più brutte della storia del calcio italiano Nicolas Burdisso, difensore ex Inter e del Torino tra le altre, ha parlato del ben noto caso Calciopoli. Burdisso, interpellato da InterNews, ci è andato giù duro analizzando i motivi dei successi della Juventus nei primi anni 2000: “Si tratta del brutto del calcio italiano. Il discorso è questo: è stato fatto ...

Udinese-Juventus - Allegri punterà sul 4-2-3-1 : riecco De Sciglio : Udinese-Juventus- Tutto pronto per il match di domani sera alla “Dacia Arena” tra Udinese e Juventus. Massimiliano Allegri si affiderà quasi sicuramente al 4-2-3-1, rilanciando dal primo minuto il super attacco formato da Mandzukic, Ronaldo, Dybala e Bernardeschi. Un modulo che dovrebbe esaltare le caratteristiche del numero 10 argentino, forse un po’ troppo sacrificato nel […] L'articolo Udinese-Juventus, Allegri punterà ...