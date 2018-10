“Julia Roberts | come sei invecchiata male”

dilei

: Insulti #social a #JuliaRoberts , ‘invecchiata male’ - lamescolanza : Insulti #social a #JuliaRoberts , ‘invecchiata male’ - Federic85852883 : Ci rimango molto male che una diva come Julia Roberts si faccia ferire da certe minchiate - Gianpao05209217 : RT @LaStampaTV: VIDEO | La crudeltà dei social colpisce anche la splendida 50enne Julia Roberts -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) È bastata una foto, pubblicata “ingenuamente” su Instagram dalla nipote, per attirare su Juliatutto il livore degli haters. “seimale”, “Orribile, sembri un uomo”, tra i commenti peggiori. E l’attrice premio Oscar che in quella foto – lei che struccata e in tenuta casalinga gioca a carte con la nipote Emma- vedeva invece “dolcezza e gioia” c’è rimasta malissimo. Ferita da chi, gratuitamente, critica il passare del tempo di una persona che paga lo scotto di essere famosa e, soprattutto, di non essere mai passata sotto il bisturi. Sono una donna di 50 anni e so chi sono, tuttavia i miei sentimenti sono stati feriti. Ero triste che la gente non riuscisse a capire il significato, la dolcezza, l’assoluta gioia luminosa di quella foto. Ho pensato ‘E se avessi 15 anni?’ In ...