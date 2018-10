James Franco | il diavolo viene dagli anni ' 70

The Deuce 2 : nuove avventure a luci rosse per James Franco : James Franco Tra sesso e punk-rock, crimine e nuovi fermenti culturali, riparte stasera su Sky Atlantic il viaggio nella New York trasgressiva e violenta di The Deuce – La Via del P0rno. L’appuntamento con i primi due episodi della seconda stagione della serie Hbo, che racconta la nascita dell’industria a luci rosse negli anni ’70, è alle 21.15 (ogni lunedì un doppio episodio). Il pubblico scoprirà quindi che cosa è successo agli inquieti ...

Cast e personaggi di The Deuce 2 - James Franco torna su Sky Atlantic dal 15 ottobre : anticipazioni primi due episodi : Il Cast e personaggi di The Deuce 2 debuttano stasera, 15 ottobre, su Sky Atlantic. Si torna a New York negli anni Settanta, più precisamente nel 1977, con Eileen, Vince, Lori e tanti altri. La seconda stagione di The Deuce promette grandi momenti: dai sogni cinematografici di Candy, Lori, C.C. e Larry ai tentativi di Abby di fare finalmente qualcosa per migliorare la situazione delle ragazze nelle strade della Grande Mela; finendo per le ...

'The Deuce - la via del porno' nuova serie su Sky Atlantic con James Franco : È il 1978 e la nascita dell'industria della pornografia ha stravolto gli Stati Uniti. Manhattan - New York - è il centro del mondo e il luogo in cui pullulano attrici, registi e addetti ai lavori del ...

James Franco - Busy Philipps lo accusa : 'mi aggredì sul set' : Tornato da poco in onda sulla HBO grazie alla seconda nonché penultima stagione di The Deuce, James Franco è stato nuovamente accusato da una donna.Busy Philipps, sua ex compagna di set ai tempi di Freaks and Geeks, serie tv andata in onda a fine anni '90. Nella sua autobiografia 'This Will Only Hurt A Little', la Phillips, oggi 39enne e in passato vista anche in Dawson's Creek, ha ricordato una scena in particolare girata con Franco. Un ...

Busy Philipps accusa James Franco di aggressione : “violenza” durante le riprese di Freaks and Geeks : Un'altra donna accusa James Franco di violenza dopo le cinque denunce arrivate all'inizio di questo 2018. Questa volta a puntare il dito contro l'attore è la collega Busy Philipps. La denuncia non arriva apertamente e non riguarda la violenza sessuale descritta dalle altre donne, ma il suo comportamento poco consono e violento avuto con lei sul set di Freaks and Geeks e di cui lui stesso si è scusato nei giorni seguenti. Il racconto di Busy ...

The Deuce cancellata : James Franco tornerà per una terza e ultima stagione : The Deuce cancellata da HBO senza nessuna polemica a riguardo da parte del pubblico che è rimasto impressionato dalla prima stagione ma che poi, lentamente, si è allontanato quando lo show ha mostrato i suoi difetti. Davvero si può portare sullo schermo la condizione delle donne negli anni '70 leggendola con lo sguardo attento del #MeToo mitigando il carattere di papponi e procacciatori di affari e rendendo le donne diverse e moderne? The ...

