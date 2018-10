Jamal Khashoggi | media turchi | “Il suo corpo forse è stato sciolto nell’acido”

"Jamal Khashoggi forse sciolto nell'acido". L'ipotesi dei media turchi : La polizia turca "sta indagando seriamente" sulL'ipotesi che il corpo del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi, scomparso 13 giorni fa dopo l'ingresso nel consolato del suo Paese a Istanbul, sia stato sciolto nell'acido. Lo scrive il quotidiano Haberturk.Secondo il quotidiano, che cita fonti dell'indagine, L'ipotesi - su cui stanno lavorando anche gli agenti del Mit, i servizi segreti di Ankara - è partita da una denuncia di ...

L'Arabia Saudita ha diffuso oggi un comunicato in cui dice che, nel caso in cui le venissero imposte sanzioni per la sparizione del giornalista Jamal Khashoggi, risponderà con «azioni ancora più grandi». Il governo Saudita è considerato il responsabile della

Cosa pensa Trump del presunto omicidio del giornalista Jamal Khashoggi : Che è «terribile e ripugnante» e che sta pensando a una «severa punizione» nei caso in cui il coinvolgimento dell'Arabia Saudita fosse confermato

La Turchia ha l'audio dell'omicidio di Jamal Khashoggi - dice il giornale filogovernativo Sabah : Sarebbe stato registrato dall'Apple Watch che indossava il giornalista saudita al momento della sua sparizione

'La Turchia ha audio e video dell'omicidio di Jamal Khashoggi - si sente la sua voce mentre è torturato' : Il principe ereditario Mohammad Bin Salman ha avviato un piano di modernizzazione, il Vision 2030, che punta a trovare investitori stranieri e a diversificare l'economia del Paese, cercando di ...

Jamal Khashoggi - Wp : “I turchi hanno video e audio del sequestro. Interrogato - torturato e ucciso dentro al consolato” : È stato Interrogato come se fosse stata una spia, poi è stato torturato fino alla morte. Le autorità turche avevano annunciato, giovedì, di essere in possesso di prove che avrebbero dimostrato l’uccisione, all’interno del consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul, del giornalista dissidente Jamal Khashoggi. Il Washington Post, il quotidiano con cui il reporter collaborava e che sta portando avanti una campagna per far emergere ...

Cosa sappiamo sulla scomparsa di Jamal Khashoggi : Il giornalista è entrato nel consolato di Istanbul il 2 ottobre. Da allora non se ne hanno più notizie. La ricostruzione della fidanzata, l’arrivo di 15 sauditi, i dati dell’Apple watch: ecco i punti dell’inchiesta sulla sua scomparsa. Leggi

Turchia ha audio e video sull'uccisione di Jamal Khashoggi : "Si può sentire la sua voce mentre lo torturano" : Il Governo turco ha riferito a funzionari statunitensi di essere in possesso di registrazioni audio e video che provano che Jamal Khashoggi è stato ucciso all'interno del Consolato saudita a Istanbul. Lo scrive il Washington Post citando funzionari Usa e turchi.In particolare, un audio confermerebbe i particolari più raccapriccianti emersi in questi giorni: "Si può sentire la sua voce, si può sentire come è ...

Sembra che ci siano prove audio e video dell'omicidio di Jamal Khashoggi a Istanbul : Funzionari turchi con conoscenza delle indagini sulla morte del giornalista Jamal Khashoggi hanno informato i loro corrispettivi statunitensi di avere prove audio e video dell'omicidio di Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul. La notizia è stata confermata ai giornali sia dai

Jamal Khashoggi svela l’altra faccia di Vision 2030 : l’Arabia Saudita offre concessioni - ma aumenta la repressione : Sono passati nove giorni dall’ingresso dell’editorialista Jamal Khashoggi nel consolato dell’Arabia Saudita a Istanbul. Da allora, di lui non c’è più traccia. Secondo la ricostruzione fatta da un alto ufficiale dei servizi turchi al New York Times, il giornalista Saudita sarebbe stato ucciso e fatto a pezzi da un team di agenti inviati da Riyad. Inoltre, il Washington Post, quotidiano per cui Khashoggi scriveva, ha ...

Jamal Khashoggi - la sua morte sospetta nel consolato non ha precedenti nella repressione saudita : “L’hanno smembrato con una sega”, avrebbero dichiarato due funzionari dei servizi di sicurezza turchi al New York Times. “Tutte invenzioni, noi non c’entriamo nulla”, ribattono le autorità saudita. “Se è vivo, mostratelo”, rilancia il presidente turco Erdogan. Dal 2 ottobre, quando è entrato nel consolato del suo paese a Istanbul, il fatto certo è che il giornalista e dissidente dell’Arabia ...

Nyt - Jamal Khashoggi fatto a pezzi con una sega - su ordine di Riad. "Come in Pulp Fiction" : Il giornalista saudita Jamal Khashoggi, scomparso 8 giorni fa dopo essere entrato nel Consolato del suo Paese a Istanbul, sarebbe stato fatto a pezzi con una sega dentro l'edificio da agenti dei servizi di Riad, "come nel film Pulp Fiction". I suoi resti sarebbero quindi stati portati fuori nascosti dentro un minivan nero. Lo sostiene una fonte investigativa turca, citata dal New York Times.Un omicidio su ordine di Riad, quindi, riferiscono due ...

Jamal Khashoggi è stato ucciso dai sauditi - dice la Turchia : Ma lo dice ufficiosamente, lasciandosi la possibilità di cambiare versione e non rovinare i rapporti con l'Arabia Saudita

La Turchia indagherà sulla scomparsa di Jamal Khashoggi anche entrando nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul : Il ministro degli esteri della Turchia, Mevlüt Çavusoglu, ha detto che le autorità turche entreranno nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul per proseguire le indagini sulla scomparsa del giornalista e dissidente Saudita Jamal Khashoggi. Khashoggi era stato visto l'ultima volta prima di entrare