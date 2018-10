Ivan Cattaneo sarà eliminato? Respinto da Elia Fongaro e la paura di restare solo

Elia Fongaro/ Il ricordo della ex Chiara Baschetti e le avances di Ivan Cattaneo (Grande Fratello Vip) : Elia Fongaro, le accuse e le avances Ivan Cattaneo. Intanto confessa a Walter Nudo una storia finita che lo turba ancora. Si riferisce alla sua ex Chiara Baschetti? (Grande Fratello Vip)(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 08:20:00 GMT)

Gf Vip 3 - Ivan Cattaneo critica Elia Fongaro e insinua che la Marchesa sia una drag queen : Non c'è niente da fare, Elia Fongaro è l'ossessione di Ivan Cattaneo: nella notte di sabato il cantante ha fatto delle rivelazioni a Giulia Provvedi, metà del duo Le Donatella, come riportato da BitchyF: Lui è cambiato, è così trattenuto, non si lascia andare. Mi ha detto che ha paura della gente che lo guarda. Secondo me ha una storia fuori con una persona molto importante e ha paura di fare cose e legarsi qui dentro. Deve aprirsi di ...

Grande Fratello Vip : Ivan Cattaneo fa outing a Stefano Sala : Ivan Cattaneo fuori controllo al GF Vip: Stefano Sala è bisex? Ivan Cattaneo continua a far discutere. Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip continua a combinarne di tutti i colori. Nei giorni scorsi il cantante si era lasciato sfuggire frasi alquanto fuori luogo che hanno scatenato il web. Cattaneo ha pronunciato una frase sessista contro le donne, secondo cui nello stupro la donna può sentirsi comunque desiderata, mentre se ...

La Marchesa Del Secco “vomita” - GF Vip/ Video - Elia fa una battuta e Ivan Cattaneo “impazzisce” : “Che schifo!” : La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, ha avuto un piccolo imprevisto a tavola. Mentre pranzava con gli altri coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip.(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 18:29:00 GMT)

Ivan Cattaneo fuori controllo con Elia. Social in rivolta : "Indecente" : Al Grande Fratello Vip Ivan Cattaneo sembra aver preso una sbandata per Elia Fongaro. Dopo aver detto che è un omosessuale non dichiarato e che potrebbe godere di potenti protezioni, lo ha molestato ...

