Italia | scenari post legge di bilancio

Cosa accadrebbe se l'Italia andasse in default? Ecco i possibili scenari : Cosa succederebbe in caso di insolvenza? In altre parole, se lo Stato non riuscisse a ripagare le obbligazioni che ha emesso sul mercato, quali sarebbero le conseguenze sull'economia italiana? Gli ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia quasi qualificata alla Final Six. I possibili scenari - le prossime avversarie e le combinazioni : L’Italia si è quasi qualificata alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley femminile, le sette vittorie consecutive hanno messo la nostra Nazionale in una posizione privilegiata: primo posto nella Pool F a parità di successi con gli USA (ma con due punti di vantaggio), con una vittoria e tre lunghezze di margine nei confronti di Cina e Russia. Soltanto le prime tre classificate del girone accederanno alla terza fase della rassegna iridata ...

L'incubo default dello Stato e la scure della Troika : lo scenario da incubo per l'Italia : La parola fa molta paura: default . È lo scenario che nessuno vuole nemmeno pensare ma che sta girando molto secondo quanto riporta una autorevole fonte della Commissione europea a il Giornale . ...

Le prossime elezioni tedesche del 14 ottobre potrebbero segnare un nuovo spartiacque europeo, con la crisi definitiva della Merkel e di questa Ue.

Dopo il Def l'Ue si prepara allo scenario peggiore : isolare l’Italia : Bruxelles. Se la disciplina dei mercati non convincerà il governo populista a cambiare idea subito, nell’ultima settimana di ottobre la Commissione europea invierà una lettera all’Italia per annunciare la bocciatura del progetto di bilancio e chiederne una nuova versione, iniziando al contempo i pre

Volley - Mondiali 2018 : i possibili gironi della terza fase. Italia e Brasile separate in Final Six - tutti gli scenari verso il sorteggio : Siamo arrivati al momento caldo dei Mondiali 2018 di Volley maschile, dopo due settimane di partite e di grande spettacolo in giro per l’Italia e la Bulgaria siamo giunti alla stretta Finale: le migliori sei squadre del Pianeta si sono qualificate per la terza fase della rassegna iridata che si giocherà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre e che spalancherà le porte sulle semiFinali e sulla Finale, in programma il prossimo ...

Mondiali ciclismo 2018 - Fabio Aru crede nella sua Italia : “gli scenari cambiano improvvisamente - saremo all’altezza” : Il corridore sardo ha parlato in vista dei Mondiali di Innsbruck, sottolineando come la Nazionale Italiana sarà all’altezza I Mondiali di Innsbruck si avvicinano, la Nazionale Italiana si prepara con voglia e determinazione ad un evento che non si può fallire. Le ferite della Vuelta stanno scomparendo, Fabio Aru sta tornando piano piano in condizione per provare a stupire tutti sul difficilissimo percorso austriaco. Foto Marco ...

l'Italia vive una situazione difficile di isolamento internazionale, lo si vede anche nel Mediterraneo. Colpa anche degli Usa, che appaiono lontani e distratti.

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Belgio 3-0 - un successo cruciale verso la Final Six. I possibili avversari degli azzurri nella seconda fase : gli scenari : L’Italia era scesa in campo convinta e sapeva di avere le carte in regola per sconfiggere il Belgio ai Mondiali 2018 di Volley maschile anche se in pochi si aspettavano un dominio del genere: il 3-0 rifilato ai Red Dragons in appena 90 minuti è andato ben oltre le attese della vigilia e ha dimostrato lo strapotere della nostra Nazionale che ha incantato i 7500 spettatori del Mandela Forum di Firenze e tutti gli appassionati davanti al ...

Tante parole contro il Governo italiano sono arrivate nella giornata di ieri. Ma non saranno queste a condannare il nostro Paese all'austerity

Venezia75. Bilancio positivo - anche se l'Italia è fuori dai premi. Il Leone d'oro a "Roma" sdogana Netflix. Ora nuovi scenari? : Proprio l'opera di Greengrass " che ricostruisce gli attentati di Oslo nel 2011 " da feroce fatto di cronaca si trasforma in un potente messaggio d'incoraggiamento alle nuove generazioni a reagire al ...

Giro d’Italia 2019 - il possibile percorso e tutte le tappe. Tra cronometro e alta montagna : scenari - anticipazioni - indiscrezioni : Emergono sempre più dettagli sul percorso del Giro d’Italia 2019 che scatterà il prossimo 11 maggio. Naturalmente si parla soltanto di alcune indiscrezioni e di rumors visto che la certezza arriverà soltanto entro la fine dell’anno quando verrà ufficialmente presentato il tracciato della prossima Corsa Rosa ma intanto inizia già a delinearsi un quadro su come potrà essere il Giro d’Italia 2019. Partenza da Bologna con una ...

L'Ue ha bisogno di un nuovo collante, perché quello con cui si è tenuta insieme, il pensiero unico ordoliberale (che la sinistra di potere ha fatto suo) non tiene più.