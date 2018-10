Italia-Romania | Mattarella ha ricevuto il presidente Iohannis

Evasione Iva - Italia prima in Europa : poi Romania e Grecia. Persi 36 miliardi : Italia prima in Europa per Evasione dell'Iva. prima per valore nominale con perdite per le casse dello stato di 35,9 miliardi, terza per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il...

Iva - l’evasione costa all’Italia 36 miliardi. Divario tra entrate previste ed effettive : peggio di noi solo Romania e Grecia : Anche nel 2016 è l’Italia il Paese dell’Unione europea con più difficoltà a riscuotere l’Iva. Lo si legge nel rapporto annuale diffuso dalla Commissione europea che parla di 35,8 miliardi di evasione dell’imposta nel Paese. Numeri simili a quelli fatti registrare nel 2015, quando i miliardi non incassati erano 35,753, garantendo all’Italia il primato nella graduatoria. Se si calcolano le percentuali relative al ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia sale sull’ottovolante e schianta la Romania! Ora serve l’impresa con la Spagna : E’ ancora grande Italia a Leganes (Spagna), dove è in corso il Main Round di qualificazione agli Europei 2019 di Calcio a 5 femminile, la prima storica competizione continentale per le Nazionali “rosa” di futsal. Le azzurre guidate dal ct Francesca Salvatore hanno sommerso la Romania, sconfitta 8-2 nella seconda partita del gruppo 1, e hanno dato seguito alla vittoria per 6-1 nella prima sfida contro la Polonia. Ad attendere le ...