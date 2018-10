Italia | è l’inizio della rinascita | Verratti grande protagonista | Insigne una certezza

Italia - è l’inizio della rinascita - vittoria che dà morale : adesso contro il Portogallo la prova del nove : Si è disputato un match molto importante per la Nations League e che ha visto in campo l’Italia, successo nel finale e con il brivido per la squadra di Roberto Mancini grazie alla rete nel finale di Biraghi. Una partita super quella della Nazionale come ormai non si vedeva da diverso tempo, una partita dominata contro la Polonia, un avversario comunque forte e di qualità. E’ un successo d’oro non solo per la classifica in ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - bombardare la Polonia fin dall’inizio! Attacco e difesa per farli traballare e sognare la rimonta : lo schema tattico della partita : Serve la rimonta da leggenda, un ribaltone da antologia, un’impresa mitologica che non ha eguali nella storia della pallavolo: vincere per 3-0 con almeno 15 punti di scarto, contro i Campioni del Mondo, in una Final Six dei Mondiali. Un successo dai connotati esagerati, un trionfo apocalittico in un big match, una vittoria schiacciante di una squadra con le spalle al muro contro un’altra che invece sembra ormai essere tranquilla del ...

Basket - Europei Under 16 femminili : Italia in finale! Spagna battuta in una semifinale lottata dall’inizio alla fine : Le più giovani che fanno anche il miglior risultato dell’estate Italiana nei vari Europei giovanili: è il destino dell’Italia femminile Under 16, che vola in finale a Kaunas battendo per 62-60 la Spagna al termine di una partita vibrante, lottata e alla fine conquistata. L’ultimo atto vedrà le azzurre di fronte alla Repubblica Ceca, che ha superato la Turchia per 48-37 nell’altra semifinale. Per le azzurre prestazione di ...

Dall’inizio del caso Diciotti sono sbarcati in Italia più di 250 migranti : sono arrivati a bordo di piccole imbarcazioni o velieri, sulle coste pugliesi o calabresi, senza che diventasse un caso The post Dall’inizio del caso Diciotti sono sbarcati in Italia più di 250 migranti appeared first on Il Post.