Italia | Capello | “Siamo sulla strada giusta”

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Fino a poco tempo fa “tutti indicevano ‘copiamo la Germania’, e adesso che la Germania va malissimo cosa copiamo?”. Usa l’ironia Fabio, ai microfoni di Radio anch’io sport, per ricordare ciò che proclamavano in tanti (il modello tedesco) dopo la debacle mondiale degli azzurri in Brasile: “Bisogna stare attenti. Federazione e società cerchino di dare più forza ai settori giovanili, non c’è bisogno di andare per forza all’estero. Gli allenatori devono avere più coraggio a mettere in campo i giovanini, perché ce ne sono di bravi“. L’ex tecnico di Milan e Juve predica calma, ma secondo lui laimboccata da Mancini è quella giusta: “A livello federale devono fare le cose seriamente e riportarci a livello internazionale, nel ruolo che spetta all’. Aspettiamo di vedere quali ...