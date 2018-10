Islanda Svizzera Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Calendario Nations League 2019 oggi : Spagna-Inghilterra e Islanda-Svizzera. Programma - orari e tv : Abbiamo ancora negli occhi il gol di Biraghi che ha regalato all’Italia la matematica salvezza, che è già tempo di pensare a due nuove sfide della Nations League: questa sera andranno in scena Spagna-Inghilterra ed Islanda-Svizzera. Certamente saranno due sfide dall’appeal molto diverso, ma entrambe cariche di significato. Nel Gruppo 2 l’Islanda è spalle al muro, ma vuole riscattare il pesante 6-0 subito in terra elvetica e per ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : Spagna corsara in Inghilterra - la Svizzera asfalta l’Islanda : Due sono stati i match giocati oggi nella Serie A della Nations League di Calcio: nel Gruppo 2 alle ore 18.00 la Svizzera ha battuto con punteggio tennistico l’Islanda, asfaltata con un nettissimo 6-0, mentre nel Gruppo 4 alle ore 20.45 la Spagna ha superato fuori casa l’Inghilterra, imponendosi per 1-2. Nell’incontro pomeridiano del Gruppo 2, dove riposava il Belgio, la Svizzera ha battuto per 6-0 l’Islanda in un match ...

Nations League calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Spagna corsara in Inghilterra - la Svizzera asfalta l’Islanda : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...

