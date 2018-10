Investita una persona | sospesa la circolazione ferroviaria sulla Cassino-Napoli

Brescia. Investita mentre era ai tavolini del bar Leo Gaio : morta una donna : Una donna di 55 anni è stata travolta da una Chevrolet Spark, fuori controllo dopo l’impatto con un’Alfa Mito, mentre

Investita da un'auto davanti alla metro : morta una donna : La vittima si chiamava Filomena Barbieri ed aveva 67 anni. L'incidente è avvenuto su via Casilina, a Roma

Investita dal furgone in viale Rimembranza - muore una donna : NOVI LIGURE - Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in viale della Rimembranza, a Novi Ligure. La donna, di cui non sono ancora state rese note le generalità, intorno ...

Donna Investita da un trattore/ Protegge una bambina con il suo corpo : grave in ospedale : Donna investita da trattore a Piacenza, è grave. 57enne coinvolta in un incidente causato per salvare una bambina che stava per essere travolta dal mezzo agricolo(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:50:00 GMT)