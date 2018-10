Investire in opere pubbliche per tornare a crescere

huffingtonpost

: @Nadiele74 @Marco_Casellato @udogumpel Qui in Italia si ragiona così: non puoi investire sulle grandi opere perché… - Artgiuliafoschi : @Nadiele74 @Marco_Casellato @udogumpel Qui in Italia si ragiona così: non puoi investire sulle grandi opere perché… - BallisaiM : RT @anto6368: #alluvione #Capoterra #protezionecivile investire in cultura geologica nelle scuole, presidio idrogeologico comunale, destin… - laura_ceruti : @rita_trusso Sono d'accordo con te su tutto infatti si dovrebbe investire su grandi opere di comunicazione e infras… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Non partecipo alla battaglia dei decimali del rapporto deficit/Pil. Vorrei che chi se ne occupa si ponesse due semplici domande. Prima domanda: ci si vuole indebitare per distribuire ricchezza che non c'è – come avverrà con il reddito di cittadinanza – o per generare ricchezza da distribuire? Seconda domanda: chi (e a quale prezzo) è disposto a fare credito a un Paese in declino e quanti invece presterebbero i loro risparmi a una nazione che cresce e si sviluppa?Ebbene, senza investimenti non c'è crescita. Tra il 2008 e il 2017, la componente investimenti è quella che ha maggiormente influito, in maniera negativa, sul Pil. Questi, infatti, si sono ridotti di 46 miliardi di euro: circa 36 miliardi sono riconducibili alla diminuzione degli investimenti privati, mentre oltre 10 miliardi di euro a quelli pubblici. Sono state le esportazioni ...