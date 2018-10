Inter | Icardi vs Miranda | l' allenamento per il derby è Argentina-Brasile

Inter-Milan - Pirlo : «Higuain migliore di Icardi - a Spalletti preferisco Gattuso» : Il derby di Milano si avvicina e oggi, ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pirlo ha parlato proprio della sfida di domenica

Inter-Milan - Pirlo a Sky : 'Nel derby tifo Gattuso. Higuain è più completo di Icardi' : E allora la sfida passa a una questione tra singoli con due degli attaccanti più forti al mondo, entrambi argentini, che se la vedranno uno contro l'altro: " Chi preferisco tra Icardi e Higuain? Mah, ...

Inter-Milan - Mentana : 'Higuain e Icardi due campioni - ma Maurito...' : Enrico Mentana , direttore del Tg La 7 e noto tifoso dell' Inter , dice la sua a la Gazzetta dello Sport su Icardi e Higuain , pronti a sfidarsi nel derby di Milano: 'Due campioni, di cui uno però molto più giovane. Higuain tutte le volte deve confermare di essere sempre Higuain. Icardi invece è un ...

Inter - Moratti : 'Icardi insieme a Lautaro'; 'Marotta? Sarebbe una scelta intelligente' : L'Inter del Triplete si ritrova insieme al Festival dello Sport di Trento che ieri sera ha ricordato la storica impresa nerazzurra del 2010. Sul palco, ad esaltare i tifosi e rievocare una pagina finora unica nella storia del calcio italiano in cui un club è riuscito in una sola stagione a mettere le mani sullo scudetto, la coppa nazionale e la Champions League, c'erano due protagonisti di quella squadra come Javier Zanetti e Diego Milito. A ...

Inter - Moratti : 'Icardi può decidere il derby - Marotta? Male non sarebbe' : Sono passati otto anni, ma a Trento sembrava di essere tornati indietro nel tempo. A quel famoso 2010, indimenticabile per tutti i tifosi dell'Inter. Già, perché al Festival dello Sport che si sta svolgendo proprio lì, c'erano quasi tutti gli eroi di quel triplete leggendario. Erano presenti in sette, da Julio Cesar a Materazzi, passando per Zanetti, Milito, l'allora ds Marco ...

Inter - Ausilio : “Icardi e Brozovic verso rinnovo. No Modric sì parametri zero” : Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” nel corso dell’evento di presentazione del libro “Medico del calcio” di Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, presso la Humanitas University di Rozzano, Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando di numerosi temi. Innanzitutto rispondendo a cosa ha permesso agli uomini di Luciano Spalletti di vincere sei […] L'articolo ...

Inter - Ausilio : 'Per il rinnovo di Icardi non c'è fretta' : 'Stiamo lavorando al rinnovo di Mauro Icardi, non ci nascondiamo. Ci siamo visti e ne parliamo, ma non c'è fretta'. Lo ha detto il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, Intervenendo a margine ...

Inter - Ausilio : «Icardi? Pronti a blindarlo» : Se non avessi fatto il calciatore, penso che avrei fatto qualsiasi altra cosa riguardasse lo sport' . Sul suo rapporto con San Siro: 'In una parola? Spettacolare Mi piace quando i tifosi cantano '...

Inter - Ausilio : "Rinnovo Icardi? Ci vorrà qualche giorno o qualche mese" : Il ds nerazzurro: "Abbiamo carattere ma anche qualità, vogliamo fare sempre meglio a iniziare dal derby"

Icardi letale - Handanovic decisivo : l'Inter non brilla - ma passa a Ferrara : le pagelle : Un passo indietro, anzi più di uno nella prestazione rispetto all'Inter ammirata in Champions League [VIDEO]. Una prova complessivamente mediocre sul campo della Spal [VIDEO] per la truppa di Spalletti che raccoglie il massimo, tre punti grazie al successo per 2-1 deciso dalla doppietta di Icardi, al termine di una gara che gli estensi avrebbero certamente meritato di pareggiare. Le note positive della serata nerazzurra allo stadio 'Mazza' non ...

Inter in ansia per Icardi : in Spagna sono sicuri - i Blancos tenteranno l'assalto (RUMORS) : Nel corso dell'estate si è parlato con insistenza dell'Interesse dell'Inter per Luka Modric. Il centrocampista del Real Madrid pare volesse lasciare il team spagnolo ed è per questo che, sino alla fine, la tifoseria ha creduto nel trasferimento, fiduciosa della bozza di contratto preparata dai nerazzurri: 4 anni a 10 milioni a stagione, con l'opzione del promento di carriera allo Jiangsu, club cinese che appartiene sempre al gruppo Suning. Alla ...

Inter - i 10 nazionali : Icardi-Lautaro tornano in Italia a 4 giorni dal Milan : Sei vittorie di fila tra Serie A e Champions League, l'obiettivo puntato verso il derby di domenica 21 e la sfida di Coppa con il Barcellona, in Spagna mercoledì 24,. Luciano Spalletti è tornato al ...