Inter da record | attesi 12 milioni di incassi

Italia-Romania : 2018 anno record per Interscambio : ROMA - Raggiungerà quasi certamente i 15 miliardi di euro l'interscambio commerciale tra Italia e Romania. Una cifra record che testimonia i «rapporti straordinariamente eccellenti» tra Roma e ...

San Siro - incasso da record per il derby Inter-Milan : Il Corriere dello Sport spiega che sarà un derby da incasso record. Infatti è previsto che il club nerazzurro registrerà ricavi da oltre 5 milioni per questa partita , andando a superare il primato ...

Moratti : 'Triplete Juve? Record fatti per essere battuti. E su Marotta all'Inter...' : A margine dell'evento Festival dello Sport a Trento, l'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti ha parlato ai cronisti presenti, tra cui Pasquale Guarro di Calciomercato.com . TRIPLETE - 'Se temo che la Juventus possa eguagliarci? ...

Industria : numeri record per Wmf - 30 speaker Internazionali (3) : (AdnKronos) - Tanti i temi approfonditi nel corso della prima giornata del World Manufacturing Forum 'Le priorità dell’innovazione nel mondo dal 2030', 'L’Industria manifatturiera come valore aggiunto per la società', 'Politiche internazionali per lo sviluppo del manifatturiero avanzato e la coopera

Industria : numeri record per Wmf - 30 speaker Internazionali (2) : (AdnKronos) - Nel report, presentato in apertura di forum da Marco Taisch, Wmf Scientific Chairman, il manifatturiero viene definito come un architetto per la prosperità sociale che può aiutare i Paesi a sviluppare altri importanti settori della loro economia e creare una crescita economica positiva

Industria : numeri record per Wmf - 30 speaker Internazionali : Milano, 27 set. (AdnKronos) - Prima giornata del World Manufacturing Forum 2018, l'evento internazionale sul manifatturiero che si tiene a Cernobbio, con numeri record per questa settima edizione: 30 gli speaker internazionali (sui 45 totali) che si alternano sul palco di Villa Erba e circa 900 part

Inter - il Meazza è una fortuna : sorride Zhang - dopo tre gare è già incasso record : L'Inter conferma i numeri della passata stagione, anzi, fa meglio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che sviscera i dati sulle presenze allo stadio e spiega come i nerazzurri abbiano già battuto un record. 'Sette milioni di euro è il totale incassato dalla società nerazzurra nelle prime tre ...

Inter - Steven Zhang potrebbe essere il nuovo presidente : sarebbe un record : Steven Zhang, figlio di Zhang Jindong, è il candidato numero uno a sostituire Erick Thohir, sempre più lontano da Milano e dall’Inter. Il 27enne ormai ha libertà di firma su calciomercato, stadio e sponsorizzazioni, ma non dispone della nomina ufficiale che lo confermerebbe a capo della società nerazzurra. Steven Zhang diventerebbe il più giovane presidente di un club calcistico europeo e inoltre l’età media dei presidenti della ...

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni/ Record di Interazioni su Instagram : superati i 34 milioni in pochi giorni : Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni: Fabio Rovazzi dice la sua sulle nozze dei Ferragnez che tornano a Milano in attesa di decidere dove andare in luna di miele.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Bambino Gesù - doppio trapianto da record : dona al figlio rene e fegato con Intervento in laparoscopia : La tragica storia del bimbo libanese di due anni, morto sull'aereo che da Beirut lo portava a Roma per le cure che gli avrebbero salvato la vita, ha indirettamente portato alla luce un'eccellenza ...