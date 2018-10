Inps | medici pagati in più se tagliano prestazioni e invalidità

Inps - incentivi ai medici che tagliano prestazioni. Insorgono anche i sindacati : ‘Siamo indisponibili a ratificarli in accordi’ : Ogni giorno è più alto il muro di contrarietà ai per premi ai medici che tagliano le prestazioni. E il presidente dell’Inps Tito Boeri, che a marzo ne ha firmato l’introduzione, sembra ormai l’unico a escludere il passo indietro. Ancora ieri, ai microfoni del Fatto.it, aveva bollato tutta la questione come una “una polemica fondata sul nulla”, ma dopo l’Ordine dei medici, le associazioni degli invalidi, il ministro della Salute ...

