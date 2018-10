laprimapagina

: Inondazioni nell’Aude: 13 morti, mille persone evacuate - Laprimapagina : Inondazioni nell’Aude: 13 morti, mille persone evacuate - cjmimun : E' finora di 5 morti il bilancio di inondazioni che la vigilanza meteo francese ha definito questa mattina 'senza p… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il maltempo miete vittime in Francia. Sono almeno 13 ledecedute per via dellenell’Aude nel sud della Paese