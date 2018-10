Inondazioni Francia del Sud | 13 morti | 1000 evacuati Video ultime notizie alluvione

Francia - piogge torrenziali e Inondazioni a Carcassonne : cinque morti. Le strade trasformate in fiumi di fango : cinque persone sono morte in Francia, a causa delle violenti piogge che hanno colpito le zone a nord di Carcassonne, nel dipartimento dell’Aude. Le strade si sono trasformate in fiumi di fango, per questo l’amministrazione ha ordinato la chiusura delle scuole e ha chiesto ai residenti di non uscire da casa. E c’è preoccupazione anche per la piena dell’Aude, che ha ragiunto il livello più alto dal 1891 L'articolo ...

Francia - piogge e Inondazioni Aude : 6 morti/ Video alluvione - ultime notizie : allarme per piena del fiume : Francia, piogge e inondazioni Aude: almeno 5 morti per il maltempo. Video alluvione e ultime notizie: allarme rosso per la piena del fiume, arrivato a quasi sette metri. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:26:00 GMT)

Maltempo in Francia - cinque morti per le Inondazioni del fiume Aude - : Le piogge nella regione al confine con la Spagna sono definite "senza precedenti". Una donna è stata travolta dall'acqua a Villardonnel e due persone sono state trovate morte a Villegaihenc. Molte ...

Piogge torrenziali e piena dell’Aude in Francia : 5 morti nel sud - Inondazioni “senza precedenti dal 1891” : In Francia 5 persone hanno perso la vita nelle inondazioni che la vigilanza meteo nazionale ha definito questa mattina “senza precedenti dal 1891” nell’Aude, nel sud della Paese, al confine con la Spagna. La zona colpita quella della valle “media” del fiume Aude, che dà il nome alla regione, dove ormai si sfiorano i 7 metri di pioggia caduta durante la notte. In tutta l’area continua a piovere ma ...

Inondazioni nel sud della Francia : un disperso e 1600 persone evacuate - : Nel sud del Paese forti piogge hanno provocato allagamenti in tre diversi distretti. Coinvolti campeggi e case vacanze: almeno 750 i turisti evacuati. Vigili del fuoco e gendarmeria cercano un uomo di ...

