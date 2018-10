Inferno Run | oltre 1600 partecipanti per questa particolare manifestazione | in gara anche

sportfair

: 11km di corsa all'inferno: i risultati della Inferno Run Firenze - Il Reporter - ToscanaTweets : 11km di corsa all'inferno: i risultati della Inferno Run Firenze - Il Reporter - AndreaBen155 : Preparativi per l'inferno_run di domani: di colpo mi sembra di tornare a Giugno alla #spartancampibisenzio... e l'a… - Volchem_Italia : Imperdibile appuntamento con la Inferno Run, competizione del Campionato OCR More Info: -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) A correreogni ostacolo sulla distanza di 11 kmla conduttrice tv e madrina dellaFederica Torti L’Run tenutasi a Figline Valdarno (in pratica alle porte del Chianti) organizzata dall’ASD Italian Sport Lab con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa, ospitata dal Norcenni Girasole Village, ha visto più di 1.600da tutta Italia correre su un tracciato di 11 km affrontando 34 ostacoli naturali e artificiali ed una short course (4 km e 20 ostacoli), apertaai minori dai 13 ai 17 anni. Tra colline e vigneti, per gli atleti muri di varie altezze da scavalcare , pesi da trasportare, prove di equilibrio, ostacoli da superare in sospensione, appesi a corde, reti o pioli e tanto fango. A correreogni ostacolo sulla distanza di 11 kmla conduttrice tv e madrina dellaFederica Torti: “le ...