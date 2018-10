Infanzia | nel mondo ogni minuto 5 bambini muoiono per malnutrizione

agi

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Nelgiorno, 7.000sotto i cinque anniper cause legate alla. Cinque. Bambine eche, a casa loro, in paesi colpiti da carestie e siccità, afflitti dalla povertà estrema o dilaniati da guerre e conflitti, continuano a essere privati di cibo adeguato, acqua pulita e cure mediche e perdono irrimediabilmente l'alla quale hanno diritto. Lontano dalle luci dei riflettori. per loro che oggi Save the Children lancia la campagna globale "Fino all'ultimo bambino", per salvare iche soffrono die tenere alta l'attenzione su un killer silente e devastante che contribuisce in maniera decisiva alla morte di circa la metà dei 5,4 milioni di minori con meno di cinque anni cheanno, a livello globale, perdono la vita per malattie facilmente curabili e ...