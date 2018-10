Incredibile Bolt | può arrivare in Italia | ecco la squadra in pole

calcioweb.eu

: CLAMOROSO - Bolt in Italia da calciatore? Un indizio favorirebbe l'incredibile affare - SiamoPartenopei : CLAMOROSO - Bolt in Italia da calciatore? Un indizio favorirebbe l'incredibile affare -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Novità clamorose che riguardano Usain, gli aggiornamenti arrivano direttamente dall’Inghilterra. Nel dettaglio il giamaicano a gennaio potrebbe sbarcare ine legarsi addirittura al Milan di Gennaro Gattuso. Attualmentesi sta allenando in Australia con i Central Coast Mariners, l’agente ha confermato nelle ultime ore di aver ricevuto un’offerta di due anni con opzione per il terzo da un club che gioca in Europa. L’indizio? Si tratta di un club che da poco ha cambiato proprietà, che punta qualificarsi alla Champions League e che nei prossimi mesi disputerà la finale di coppa nazionale. Il Milan potrebbe quindi rappresentare una soluzione clamorosa. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, puòinla ...