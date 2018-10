Incendi nel Milanese | un altro rogo in deposito rifiuti

Milano - aperta inchiesta sul rogo nel capannone di stoccaggio rifiuti : ipotesi di dolo. Un altro Incendio a Novate : L’indagine dovrà chiarire innanzitutto se sia trattato di un rogo doloso: l’ipotesi più accreditata fin dalle prime ore. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per individuare le cause dell’incendio scoppiato domenica sera nella zona nord del capoluogo lombardo, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca. Le fiamme hanno colpito un capannone dell’azienda Ipb che si occupa di stoccaggio e smaltimento rifiuti. Cinque ...

Gressoney - nella poderale con un furgone che poi s'Incendia Gressoney-La-Trinité - E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri - giovedì 11 ... : Oltre all'errore, l'incidente, non senza conseguenze. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 ottobre, all'autista di un furgone, a Gressoney-La-Trinité. L'uomo, polacco, dipendente di una ...

Incendio Cadegatti : devastata una casa nella frazione di Borgosesia

Incendio Portogallo - sotto controllo il rogo nella foresta Sintra : 21 feriti : Risulta sotto controllo in Portogallo l’Incendio divampato nella notte fra sabato e domenica nel parco naturale di Sintra-Cascais, nella zona turistica della nella catena montuosa di Sintra che si trova vicino Lisbona. Lo riferisce la protezione civile. I pompieri, con l’aiuto di sei canadair, restano tuttavia ancora mobilitati per limitare i rischi di “ripresa nelle prossime ore”, spiega Paulo Santos, comandante ...

Prato - maxi Incendio nella notte : distrutta ditta tessile al Macrolotto - crollata una campata : Un devastante incendio si è sviluppato all'interno di una fabbrica tessile della zona industriale di Prato, la Fashion6 Srl nel complesso industriale Egea, nel cuore della notte. Ingenti i danni causati dai crolli, più di 1500 metri quadrati della struttura sono andati distrutti. Ancora da chiarire le cause.Continua a leggere

Incendio auto nella notte : intossicati alcuni residenti : SAN DONACI - Ancora un Incendio auto nella notte a San Donaci: le fiamme hanno completamente distrutto un'utilitaria parcheggiata in via Piave, danneggiato la facciata della palazzina e un'altra auto. ...

Nuovo Policlinico di Napoli : Incendio nel reparto di gastroenterologia : Fiamme nel sotterraneo del Nuovo Policlinico di Napoli. L’incendio è doppiato nell’edificio del reparto di gastroenterologia. Prontamente sul posto sono

Clima - la previsione : il Mediterraneo stretto nella morsa degli Incendi entro il 2099 : L’Europa mediterranea rischia di soffocare nella morsa degli incendi entro la fine del secolo: a causa del cambiamento Climatico, le aree arse dalle fiamme potrebbero aumentare dal 40 al 100%, soprattutto nella penisola iberica. Per evitare questo tragico scenario, bisognerebbe contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, come previsto dall’accordo di Parigi sul Clima. Lo rivela lo studio pubblicato sulla rivista Nature ...

Lituania : nessun ferito nell’Incendio sul traghetto nel Mar Baltico : È stato spento l’incendio che era scoppiato a bordo di un traghetto nel Mar Baltico con oltre 300 persone a bordo. Lo annuncia il ministero della Difesa di Vilnius, aggiungendo che a coordinare le operazioni è il centro di soccorso in mare dell’enclave russa di Kaliningrad. La Lituania ha immediatamente inviato un elicottero e quattro imbarcazioni delle sue forze navali verso il traghetto, che copriva il collegamento fra Kiel in ...

Genova - Incendio nel Chiavarese : spenti gli ultimi focolai : E’ sotto controllo l’incendio sviluppatosi questa mattina nel Comune di Castiglione Chiavarese sopra Sestri Levante, tra la provincia di Genova e della Spezia. La zona resta presidiata dai vigili del fuoco ma al momento i focolai risultano spenti. Si ipotizza che il rogo sia partito da una scintilla provocata dalla rottura di un cavo elettrico tranciato dalla caduta di un albero. L'articolo Genova, incendio nel Chiavarese: spenti gli ...

Incendi Calabria : bosco in fiamme e altri roghi nel Cosentino : Un grosso Incendio sta interessando, da alcune ore, un bosco che costeggia la strada che collega Belvedere Marittimo a Sant’Agata d’Esaro, nel Cosentino. In azione i vigili del fuoco e diverse squadre di Calabria Verde, supportati da un mezzo aereo. altri roghi di minore entita’ sono oggi segnalati, sempre nel Cosentino, a Santa Maria del Cedro, Malvito, Montalto Uffugo, San Cosmo Albanese, Rossano, Mandatoriccio e ...

Incendi - Coldiretti : con Monte Serra salgono a 13600 gli ettari di bosco andati a fuoco in Italia nel 2018 : Con le fiamme sul Monte Serra salgono a circa 13600 gli ettari di bosco andati a fuoco in Italia nel corso del 2018 a causa dello scoppio di 136 Incendi lungo la Penisola. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Effis, in riferimento ai nuovi Incendi sul versante lucchese del Monte Serra dove in una sola settimana è andato distrutto quasi il 10% del territorio boschivo Italiano colpito durante l’anno. I nuovi ...

Incendi Lecce : fiamme nell’Oasi delle Cesine - bruciati oltre 20 ettari : In fiamme nel Leccese oltre 20 ettari di territorio nell’oasi naturalistica delle “Cesine“, tra San Cataldo e il litorale di Vernole: l’Incendio è scoppiato ieri, ma sul posto sono ancora impegnate in queste ore diverse squadre di vigili del fuoco nelle operazioni di bonifica. Le fiamme sono state domate anche grazie all’impiego dei Canadair. Un tratto della SP364, chiusa al traffico, è stata riaperta dopo il ...

Incendi Toscana : fiamme nelle campagne di Rosignano - nel Livornese : Un Incendio è divamapto a Rosignano Marittimo (Livorno), nella zona di via dei Lavoratori. Sospinte da un forte vento, le fiamme hanno interessato campi di sterpaglie, per poi estendersi a una zona boscata coperta da macchia mediterranea. La sala opertaiva della protezione civile regionale – fa sapere la Regione Toscana – ha inviato un elicottero e un direttore delle operazioni per coordinare gli interventi di spegnimento, cui ...