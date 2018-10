Inaugurata la nuova rianimazione San Matteo Pavia

AGLIÈ " Oggi - sabato 13 ottobre - verrà Inaugurata la nuova biblioteca Civica e Scolastica : ... in dotazione alle scuole, con l'impegno di destinarli alla biblioteca, per una spesa complessiva dal 2014 ad Oggi di ' 3000,00, , mercatini per la vendita di libri usati, rassegne di spettacoli ...

Lo Stelvio più spettacolare - Inaugurata la nuova Alta Via dell'Ortles : ... con l'impegno di portare avanti tutte quelle politiche finalizzate alla valorizzazione del Parco nazionale dello Stelvio, un patrimonio di tutto il mondo».

Municipio II : Inaugurata nuova area giochi in scuola Mazzini : Roma – inaugurata questa mattina l’area giochi della scuola Mazzini. La riqualificazione e’ stata possibile grazie alla sinergia tra l’istituto Comprensivo via Volsinio, il Comitato genitori della Mazzini, la Fondazione l’Arcobaleno di Marika Onlus e il Municipio Roma II. “La partecipazione e’ possibile”, dichiarano la presidente Francesca del Bello e l’assessore alle Politiche educative ...

Post terremoto in Abruzzo - a Tottea di Crognaleto (Te) Inaugurata la nuova Scuola Appenninica : Stamane, in località Tottea di Crognaleto (Te), il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca ha presenziato all’inaugurazione della nuova Scuola Appenninica “San Giovanni Battista de La Salle”, complesso scolastico che accoglierà le classi della materna e delle elementari, una struttura modello, antisismica e tecnologicamente all’avanguardia, realizzata grazie al finanziamento della Regione Emilia Romagna attraverso l’Agenzia regionale per la ...

Genova - Inaugurata oggi la nuova via della Superba : Tags: cornigliano cronaca edoardo rixi Genova giovanni toti inaugurata Marco Bucci notizie liguria strada al mare via della Superba Precedente

CAPACCIO PAESTUM - Inaugurata LA NUOVA SEDE DEL GIUDICE DI PACE A CAPACCIO SCALO : un altro impegno mantenuto nei confronti dei cittadini, della politica e della giustizia, che è uno dei valori più alti da rispettare». Il Sindaco di CAPACCIO PAESTUM, Franco Palumbo, ha inaugurato con queste parole, oggi pomeriggio, la NUOVA SEDE del GIUDICE di ...

Milano : Inaugurata nuova linea tram 15 - Rozzano più vicina al capoluogo (2) : (AdnKronos) - "Oggi, finalmente, consegniamo alla nostra città un’opera attesa da anni e decisiva per migliorare la qualità della vita di tanti pendolari rozzanesi, lavoratori e studenti, che ogni giorno si spostano verso Milano" spiega il sindaco di Rozzano Barbara Agogliati. "Dopo dieci anni siamo

Milano : Inaugurata nuova linea tram 15 - Rozzano più vicina al capoluogo : Milano, 8 set. (AdnKronos) - Rozzano più vicina al centro di Milano: è stata inaugurata oggi la nuova tratta del tram 15, un’opera che i cittadini di Rozzano attendono da tempo e che finalmente è stata realizzata. All’evento hanno partecipato il sindaco di Rozzano Barbara Agogliati, l’assessore alla

Inaugurata la nuova casa delle 'Farfalle' a Desio. Malagò : per volare sempre piú in alto : Fabriano, e Alessia Russo, Armonia D'Abruzzo Chieti, " che dal 10 al 16 settembre prenderanno parte alla 36ª edizione dei Campionati del Mondo di Sofia, in Bulgaria " rassegna che mette in palio nel ...

Carrisiland : al parco acquatico Inaugurata la nuova area “Isla Natascia” : Novità per Carrisiland il parco acquatico di Cellino San Marco, caratterizzato dall’ambientazione caraibica. Quest’anno ad affiancare le aree “Isla Dorada” ed “Isla Encantada arriva una nuova area denominata “Isla Natascia“. La nuova attrazione è frutto di un faraonico intervento tematico acquatico che vanta un estensione di circa 30.000 mq. con laguna con spiaggia artificiale ed effervescente, ...

Carrisiland : al parco acquatico Inaugurata la nuova area Isla Natascia : Novità per Carrisiland il parco acquatico di Cellino San Marco, caratterizzato dall’ambientazione caraibica. Quest’anno ad affiancare le aree “Isla Dorada” ed “Isla Encantada arriva una nuova area denominata “Isla Natascia“. La nuova attrazione è frutto di un faraonico intervento tematico acquatico che vanta un estensione di circa 30.000 mq. con laguna con spiaggia artificiale ed effervescente, ...