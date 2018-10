In Italia sempre più video in streaming Pirateria informatica rimane diffusa

Italia - Insigne : 'Risponderò in campo alle critiche. Ringrazierò sempre Sarri' : Lorenzo Insigne , attaccante dell'Italia, ha parlato a Rai Sport in vista della sfida di domani contro la Polonia: 'Ci vuole tempo per trovare l'amalgama, ma accetto le critiche e risponderò sul campo . Tridente leggero con Chiesa e Bernardeschi? Era la prima ...

Italia divisa in due. Cgia : Sud sempre più vicino alla Grecia : Delle differenze tra Nord e Sud del Paese già si sapeva. Ora l’Ufficio studi della Cgia mette in fila le evidenze e indicatori socio-economici che mostrano un peggioramento di questo gap. Per l’Associazione di artigiani, l’Italia è un Paese sempre più spaccato a metà: se, dopo la crisi, il Nord ha ripreso a correre e con qualche difficoltà tiene il...

Italia divisa in due. Cgia : Sud sempre più vicino alla Grecia : In particolar modo per la forte presenza dell'economia non osservata che, solo per la parte del lavoro irregolare, produce nel Mezzogiorno oltre 27 miliardi di euro di valore aggiunto sommerso all'...

Davvero in Italia gli aborti sono sempre di meno? : Nel suo recente rapporto abortion Worldwide 2017 , l'Istituto Guttmacher - una delle principali organizzazioni di ricerca e politica impegnata a promuovere la salute e i diritti sessuali in tutto il ...

Censis : gli Italiani amano sempre più smartphone e servizi Web : Il 15° Rapporto sulla comunicazione del Censis ci racconta di un'Italia sempre più sul Web, frutto dell'enorme diffusione degli smartphone L'articolo Censis: gli italiani amano sempre più smartphone e servizi Web proviene da TuttoAndroid.

Emis Killa : "In Italia non mi capiscono - c'è sempre qualcuno che si sente offeso dal mio rap" : Il cantante ha dedicato il suo nuovo album ai 'supereroi di tutti i giorni' INTERVISTA Un padre che fa sacrifici per i figli, un amico che ti supporta nei momenti difficili e un artista che grazie ...

L’Italia è sempre più vecchia : i giovani scappano e nel 2050 oltre un cittadino su 3 sarà anziano : Secondo un recente rapporto della Fondazione Leone Moressa, nel 2050 la popolazione non raggiungerà i 59 milioni e perderà, rispetto alla situazione attuale, il 3% degli abitanti. A diminuire fortemente sarà la popolazione tra i 15 e i 64 anni mentre la popolazione con almeno 65 anni aumenterà di 6 milioni di unità.Continua a leggere

Italiani sempre più vecchi : nel 2050 gli occupati non basteranno : Il problema reale per la sostenibilità economica del paese, sottolinea l'ottava edizione del Rapporto annuale sull'economia

Sempre più vicina l’uscita di iOS 12.1 : terza beta servita e attesa per la eSIM in Italia : Continuano i lavori per l'uscita definitiva di iOS 12.1 come release pubblica disponibile su tutti gli iPhone compatibili. Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato la terza beta del firmware per gli sviluppatori e possiamo di certo dire che gli esperti di Cuperrtino stanno lavorando di buona lena al relativo rilascio globale che di certo avverrà in quest'autunno. Per quanto iOS 12.1 sia solo un update integrativo rispetto alla main release iOS ...

Napoli - Diawara : “Nazionale - sognato sempre Guinea. Mai detto sì all’Italia” : Intervistato ai microfoni della “BBC”, Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni rivelando come l’unica maglia azzurra che vestirà nella sua carriera sarà quella della società partenopea e mai quella della Nazionale italiana. È arrivato infatti il primo sì da parte del classe ’97 alla chiamata del ct della Guinea, formazione con la […] L'articolo Napoli, Diawara: “Nazionale, ...

Manovra - debito pubblico alle stelle? Il leghista : 'Ci sono sempre i risparmi degli Italiani' : Non è la prima volta che il tema salta fuori negli ultimi giorni. Da quando cioè, dopo l'annuncio della Manovra, lo spread è esploso e la borsa è andata a picco, sopratutto per il settore bancario. Il ...

Giornata Mondiale della Vista : cresce il numero di miopi in Italia - sempre più giovanissimi : L’11 ottobre si celebre la Giornata Mondiale della Vista, una Giornata scelta per sensibilizzare le persone su un bene prezioso come la Vista, spesso e volentieri dato per scontato, e sulle cattive abitudini che possono contribuire a comprometterla, in particolare nei bambini e adolescenti che si rivelano sempre più esposti al pericolo di compromettere la salute degli occhi. A preoccupare sono alcuni dati evidenziati dalla Società ...

Le città Italiane sono sempre meno verdi «La natura è una scuola che serve ai bimbi» : La natura non è solo un elemento fondamentale per il nostro benessere quotidiano ma rappresenta anche una «scuola» importantissima per i bambini che, purtroppo nei Paesi di più antica ...

Mondiali femminili - Italia-Azerbaigian 3-0. Sesto acuto delle Azzurre - la Final Six è sempre più vicina : Sesto successo consecutivo per la nazionale italiana femminile, che ha aperto la seconda fase del Campionato Mondiale 2018 battendo l'Azerbaigian 3-0, 25-12, 25-19, 25-10, . Le ragazze di Mazzanti ...