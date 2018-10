Immigrati | Salvini mantiene la promessa | tagli da 1 | 3 mld ai fondi destinati a rifugiati

Napoli - calciatrice candidata con Salvini : via dalla squadra che integra italiani ed Immigrati : Titty Astarita, capitano della AfroNapoli United, allontanata dalla squadra per essersi candidata con una coalizione di centrodestra a Marano. Il presidente: "Abbiamo sempre contestato l’operato del ministro Salvini che chiude i porti e fa morire la gente a mare..."

Immigrati - Matteo Salvini denuncia la Francia : 'Furgone della polizia in Piemonte - scaricano qui i migranti' : Per la cronaca, la Procura ha già aperto un fascicolo per lo sconfinamento di agenti francesi a Bardonecchia , nel marzo scorso'. 'Sono in attesa di sviluppi - è il commento preoccupato del ministro ...

Vauro Senesi - la vignetta 'fuori dal mondo' contro Matteo Salvini : 'Prima gli Immigrati'. Ma è serio? : Qualcuno avverta Vauro Senesi . Il vignettista del Fatto quotidiano negli ultimi giorni si era tolto lo sfizio di ridicolizzare Luigi Di Maio , amatissimo ai piani alti del giornale diretto da Marco ...

Salvini a muso duro contro la Germania della Merkel : “Chiuderemo anche gli aeroporti - non vogliamo Immigrati irregolari” : Salvini a muso durissimo con la Merkel, per evitare l’arrivo di 40mila immigrati irregolari in Italia tramite dei charter provenienti dalla Germania La Germania minaccia di scaricare in Italia migliaia di immigrati? Alla minaccia risponde, con forza, Matteo Salvini: “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun ...

La Merkel ci scarica gli Immigrati. Ma Salvini : "Chiudo agli aeroporti" : La tensione è ai massimi livelli. La prova di forza di Angela Merkel per rispedire 40mila immigrati irregolari in Italia rischia di aprire una crisi diplomatica senza precedenti. Come anticipato nelle scorse ore da Repubblica, Berlino avrebbe già dato il via libera a rimpatriare i cosiddetti "dublinanti" con voli charter per Roma. "Come ho chiuso i porti, adesso chiuderò anche gli aeroporti", sbotta Matteo Salvini promettendo che nessun nuovo ...

Salvini minaccia la Merkel “Voli charter con gli Immigrati? Chiudo gli aeroporti” : Salvini minaccia la Merkel “Voli charter con gli immigrati? Chiudo gli aeroporti” La Germania minaccia di scaricare in Italia migliaia di immigrati? Alla minaccia risponde, con forza, Matteo Salvini: “Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c’è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo ...

Matteo Salvini - guerra totale alla Germania : 'Voli charter con gli Immigrati? Chiudo gli aeroporti' : La Germania minaccia di scaricare in Italia migliaia di immigrati ? alla minaccia risponde, con forza, Matteo Salvini : 'Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di ...

Merkel ci scarica gli Immigrati. Salvini : "Chiudo agli aeroporti" : La tensione è ai massimi livelli. La prova di forza di Angela Merkel per rispedire 40mila immigrati irregolari in Italia rischia di aprire una crisi diplomatica senza precedenti. Come anticipato nelle ...

Dopo i porti gli aeroporti. Matteo Salvini : "La Germania vuole scaricare qui i suoi Immigrati? Non ci saranno aeroporti disponibili" : "Se qualcuno, a Berlino o a Bruxelles, pensa di scaricare in Italia decine di immigrati con dei voli charter non autorizzati, sappia che non c'è e non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Chiudiamo gli aeroporti come abbiamo chiuso i porti". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Decreto Sicurezza - Sergio Mattarella non ha ancora firmato : scontro con Matteo Salvini sugli Immigrati : Il Decreto Sicurezza, punto decisivo per Matteo Salvini , è ancora fermo al Quirinale: non è stato emanato mercoledì, così come previsto. Nella mattinata di ieri, il vicepremier leghista aveva ...

Matteo Salvini : 'Scafisti assolti? Io combatto i barconi di Immigrati - ma i magistrati...' : Quattordici scafisti assolti dal tribunale di Palermo. Non perché non fossero scafisti, ma perché secondo i giudici hanno agito ' per stato di necessità '. Una sentenza che ha scatenato Matteo Salvini ...

Salvini contestato a Napoli : 'La colpa non è dei padroni - ma degli Immigrati' : 'Via da Napoli' e 'Se ci sono tanti occupati la colpa è dei padroni e non degli immigrati'. I manifestanti in corteo che protestano contro la presenza a Napoli di Matteo Salvini esortano il ministro ...

Salvini è a Napoli - passeggiata al Vasto : applausi dai balconi e selfie con gli Immigrati : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi...

Salvini è arrivato a Napoli : applausi dai balconi e selfie con gli Immigrati : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi...